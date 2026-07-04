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Selección Colombia

[VIDEO] Gustavo Puerta exigió a Ghana: tremenda atajada de Ati-Zigi

El guardameta ha sido una de las grandes figuras del partido con dos salvadas estelares para evitar otros goles colombianos.
Daniel Chalela Ambrad

Llegó la hora para que Colombia y Ghana se enfrentaran en la Copa del Mundo por primera vez en la historia. En dieciseisavos de final, un durísimo cruce entre sudamericanos y africanos se dio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Suiza espera rival en los octavos de final que saldrá entre estas dos selecciones. Durante los minutos iniciales, Ghana tuvo la primera jugada para romper los ceros en un remate lejano de Thomas Partey que pasó por un costado. Más allá de esa, fue un partido tranquilo en este primer tiempo con anotación de Jhon Arias para sacar adelante el juego.

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La gran figura del partido para Ghana fue nada más ni nada menos que Lawrence Ati-Zigi. El arquero, que estaba en duda para la continuidad del Mundial por una lesión llegó para quedarse y para salvar todo tipo de opciones. La primera en un cabezazo de Johan Mojica.

LA ATAJADA A GUSTAVO PUERTA DE LAWRENCE ATI-ZIGI

En el segundo tiempo no fue la excepción que apareciera también en el partido y en el resultado el portero, Lawrence Ati-Zigi. Colombia ejecutó un córner corto en el que Gustavo Puerta tomó la pelota y sacó un remate buscando el segundo palo. Ahí apareció el guante de Ati-Zigi para privar el segundo grito colombiano.

Colombia buscó de todas las maneras para vulnerar a Lawrence Ati-Zigi, arquero de Ghana después del gol de Jhon Arias. Sin embargo, en todas las acciones que tuvieron los sudamericanos, siempre apareció la mano de Ati-Zigi o un fallo por parte de los cafeteros que no podían aumentar la ventaja.

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De hecho, en otra jugada de Gustavo Puerta tras una recuperación del volante de Racing de Santander, Puerta asistió a Luis Díaz que aprovechó a un Ati-Zigi vencido para anotar el segundo. No obstante, estaba en fuera de juego y no pudo celebrar.

Sin duda alguna, la gran figura del partido era Lawrence Ati-Zigi que evitó todas las chances que tuvo Colombia en anotar un gol más en el marcador. Ati-Zigi se puso la capa para salvar a Ghana de un resultado más abultado en las distintas oportunidades que crearon.

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