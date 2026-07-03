Equipo de Liga BetPlay envió tres ofertas por Marino Hinestroza: ¿Aceptará Vasco?

Vasco da Gama parece que se encartó con el fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional. Se esperaba que el colombiano podía saltar al exterior y llegar a Boca Juniors que era la institución que negociaba con el cuadro antioqueño.

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Se enfriaron las negociaciones con Boca Juniors y recaló en Vasco da Gama. Sin embargo, nunca encontró la regularidad que sus compañeros, Carlos Cuesta, Carlos Andrés Gómez y Johan Rojas sí tuvieron. De hecho, tras un partido los hinchas del cuadro carioca se acercaron al carro de Marino y lo increparon con insultos y quejas por el mal momento que tiene.

Con este panorama, lo mejor para el extremo vallecaucano es nada más ni nada menos que salir de Vasco y el club brasileño ya empieza a estudiar ofertas. El Brasileirao podría darle la mano con otro equipo, o bien, la Liga BetPlay. Ya hay un equipo que envió tres ofertas para intentar convencer a las partes.

DEPORTIVO CALI ENVIÓ TRES OFERTAS PARA FICHAR A MARINO HINESTROZA

Cuando salió a la luz que Vasco da Gama no iba a continuar en Vasco da Gama, apareció Atlético Nacional como el primer interesado en negociar por su contratación. Sin embargo, descartaron la posibilidad después de unas semanas. Esto deja en la carrera al Deportivo Cali como el único club dispuesto a ficharlo.

De acuerdo con el medio Zona Libre de Humo, Deportivo Cali ya envió tres ofertas formales e importantes para intentar convencer a Vasco da Gama. El objetivo de los brasileños es salir del extremo y una opción puede ser la Liga BetPlay con un cuadro azucarero que sigue los pasos del ex Columbus Crew.

Esas tres ofertas llaman la atención porque la ilusión de Marino Hinestroza y del club es cerrar la negociación con el cuadro brasileño. A Marino le vendría bien regresar a casa después de unos muy malos seis meses de poca regularidad y de pobres resultados.

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Así las cosas, Marino y Deportivo Cali quieren llegar a un acuerdo, dado que el jugador entiende que sería lo mejor para su carrera deportiva. El atacante estuvo en la capital del Valle del Cauca y eso indicaba su posible vinculación al equipo verdiblanco.

EL PROBLEMA QUE APARECIÓ EN EL CAMINO DEL CALI PARA FICHAR A MARINO HINESTROZA

Aunque el Cali ya presentó las tres ofertas que parecen ser importantes para llegar a un acuerdo definitivo para fichar a Marino Hinestroza, Vasco da Gama ya dio una respuesta ante las propuestas que llegaron por parte del club azucarero.

Zona Libre de Humo indica que, de igual manera, la negociación es compleja por las cifras que pide Vasco da Gama. Marino firmó un contrato hasta 2029, y cortar el vínculo no parece para nada sencillo en este segundo semestre de la Liga BetPlay 2026.

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El Cali y Marino quieren llegar a un acuerdo con la institución carioca, pero para ello tendrán que enviar una nueva oferta que alcance o que se pueda acercar a las pretensiones de Vasco da Gama para convencer a los brasileños definitivamente.

Aparte del Deportivo Cali que parece ser el único que ha enviado ofertas para sellar la negociación con Vasco da Gama, otro equipo del Brasileirao se acercó al cuadro de Río de Janeiro. Se trata de Sao Paulo que lo tiene en carpeta desde que enfrentaron a Nacional en la Copa Libertadores 2025.