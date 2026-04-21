La inesperada derrota del Paris Saint-Germain ante Lyon por 2-1 en el Parque de los Príncipes dejó una fuerte reacción entre los aficionados parisinos, quienes no solo lamentaron el bache en la Ligue 1, sino que también estallaron por la celebración de Endrick tras abrir el marcador con un vistoso baile en pleno estadio del campeón francés.

Endrick, protagonista: inesperada derrota del Paris Saint-Germain ante Lyon 2-1 en el Parque de los Príncipes

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El delantero brasileño fue una de las grandes figuras del compromiso. A los seis minutos sorprendió a la defensa local con un desmarque perfecto y definió con categoría ante Matvey Safonov para poner el 0-1 parcial. Luego, además, participó con una asistencia en el segundo tanto de Lyon, firmado por Afonso Moreira, silenciando momentáneamente a la afición del PSG.

Sin embargo, más allá del impacto deportivo, lo que generó mayor controversia fue la manera en que Endrick festejó su anotación. El atacante realizó un baile frente a la tribuna, gesto que fue interpretado por muchos hinchas del PSG como una provocación en su propia casa. En redes sociales y en las gradas se multiplicaron las críticas hacia el joven brasileño, mientras otros defendieron que simplemente celebró con naturalidad una conquista importante.

El PSG, dirigido por Luis Enrique, presentó varias rotaciones pensando en la recta final de la temporada y en su reciente clasificación a semifinales de la Liga de Campeones. Sin figuras habituales como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos o Joao Neves desde el inicio, el equipo parisino lució vulnerable y pagó caro las concesiones defensivas.

[VIDEO] Hinchas del PSG estallan contra Endrick por baile tras gol en derrota ante Lyon

Gonçalo Ramos desperdició un penalti que pudo cambiar la historia del encuentro, luego de que el arquero Dominik Greif se luciera con la atajada. En el segundo tiempo, el técnico español movió el banco y dio ingreso a varias de sus estrellas, pero la reacción no alcanzó.

Dembélé estrelló un balón en el travesaño y, ya en el tiempo añadido, Kvaratskhelia descontó para el 1-2 definitivo. No obstante, el daño ya estaba hecho. PSG sufrió su quinta derrota liguera y redujo su ventaja en la cima a solo un punto sobre Lens, con un duelo directo pendiente.

Mientras Lyon celebró una victoria histórica, en París la molestia fue doble: por la caída del equipo y por el show de Endrick en territorio rival, una imagen que no cayó nada bien entre los seguidores del conjunto capitalino.