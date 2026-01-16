[Video] Hugo Rodallega adelantó a Santa Fe ante Junior en Barranquilla

Hugo Rodallega fue el gran protagonista del primer tiempo en la final de ida de la Superliga BetPlay, al marcar el gol con el que Independiente Santa Fe se fue en ventaja frente a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La anotación llegó al minuto 45+6, en la última acción del primer tiempo, cuando el delantero cardenal capitalizó una jugada que tomó mal parada a la defensa del conjunto local.

La acción se originó tras un pase hacia atrás del lateral derecho Jhomier Guerrero, quien, presionado por el extremo Omar Fernández Frasica, no logró darle buena dirección al balón y terminó comprometiendo a su equipo.

Rodallega leyó bien la jugada, se perfiló de frente al arco y, con remate de pie abierto, venció al arquero de Junior para poner el 0-1 a favor de Santa Fe.

Video del gol de Rodallega en Junior vs Santa Fe por Superliga

El tanto confirmó el dominio que había mostrado el conjunto bogotano a lo largo de la primera mitad, con una propuesta ordenada y eficaz en todas sus líneas.

En ese contexto, Daniel Torres se erigió como la gran figura del primer tiempo, liderando el mediocampo de Santa Fe con criterio, equilibrio y precisión en la salida.

Con ese gol sobre el cierre del primer acto, Santa Fe se fue al descanso como justo ganador parcial, luego de realizar un muy buen primer tiempo en Barranquilla.