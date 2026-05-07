Santa Fe se expone a sanción de la Conmebol por la Libertadores: ¿Por qué?

La Copa Libertadores ya transcurre la cuarta fecha, la primera jornada de la segunda ronda de la fase de grupos en la que los equipos colombianos tienen que sacar la casta para sellar la clasificación. Santa Fe enfrenta a Corinthians y poco a poco se complica cada vez más en la competencia.

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Y es que, en cuanto al puntaje, Santa Fe todavía aparece lejos de la primera y segunda casilla que mantienen Corinthians y Platense. La tercera casilla que da Copa Sudamericana podría ser el objetivo de los cardenales, pero, en esta ocasión, el problema llega por una conducta antideportiva.

La Conmebol es muy rigurosa con este tipo de situaciones en los estadios y parece que Santa Fe tampoco se salvaría de las medidas que pueda tomar el ente que rige las competencias en el continente sudamericano. Los bogotanos se exponen a una dura sanción que complicará la infraestructura y podría dejar al club sin una parte de aficionados en próximos partidos de local.

CONMEBOL PREPARARÍA DURA SANCIÓN PARA SANTA FE

Antes de que acabara la primera parte en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en un saque de banda de Corinthians, una persona ubicada en Oriental habría arrojado una moneda que impactó a Matheus Bidu. El juez central paró un momento el compromiso para llamar la atención mientras el futbolista estaba en el suelo por dicha agresión.

El árbitro peruano, Kevin Ortega se acercó a la banda para dialogar con los delegados de la Conmebol y con Pablo Repetto para hacerles saber lo que estaba pasando en el terreno de juego y en las gradas con ese lanzamiento de una moneda que pegó en el lateral izquierdo de la visita.

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Ya la Conmebol tiene conocimiento de la acción y podría tomar sanciones, ya sea multando a Santa Fe o con una penalización para la hinchada con una reducción de aforo y tribunas cerradas en los próximos partidos en condición de local en las competencias internacionales.

Como primera medida, por situaciones de violencia o conductas antideportivas, la Conmebol penaliza con una multa que equivale a los 5,000 dólares (casi 18 millones de pesos colombianos). Además, puesto que fue una agresión podría haber cierre de algunas tribunas o una reducción de aforo en el estadio para enfrentar a Platense en el último partido que les queda de local en esta edición.

Sin embargo, como se trata de una situación que puede ser catalogada como grave con ese lanzamiento del objeto al jugador del Corinthians podría aumentar la multa. Estas sanciones van desde los 5,000 dólares a los 100,000 dólares. Habrá que esperar la decisión que pueda tomar la Conmebol.

SANTA FE YA HABÍA RECIBIDO UNA SANCIÓN EN ESTA COPA LIBERTADORES

Esta sanción se puede juntar con la que Santa Fe recibió en la primera jornada de la Copa Libertadores cuando se midieron contra Peñarol. En ese arranque del regreso cardenal a la competencia internacional hubo juegos pirotécnicos que lanzó la hinchada.

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Tras esa situación, el club recibió una sanción por parte de la Conmebol de 5,000 dólares que tendrán que pagar. El ente sudamericano afirmó que ese valor será debitado de los premios económicos que da la entidad por participar, partidos ganados y clasificación a siguientes fases.