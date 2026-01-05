Esta será la clave de Colombia en el Mundial según James Rodríguez

James Rodríguez vive días de descanso mientras define su futuro de cara a una temporada crucial, en la que su principal objetivo es llegar en plenitud al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Tras su salida del León, el volante cucuteño analiza distintos escenarios, pero sin perder de vista lo que puede favorecer al equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la gran cita del próximo año.

En medio de ese contexto, el 10 habló sobre el Mundial y señaló un aspecto que, a su juicio, puede ser determinante para el rendimiento de la tricolor.

El factor hinchada, una ventaja para Colombia

En una entrevista concedida a TNT Sports, James Rodríguez resaltó que jugar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá puede resultar beneficioso para Colombia por la masiva presencia de hinchas cafeteros en estos países. Para el capitán, el apoyo en las tribunas será similar al de jugar como local.

“Para la Selección Colombia es bueno que se juegue en dichos países porque siempre que jugamos allí, se ve el estadio lleno, pintado de amarillo. Creo que para los tres países va a ser algo único y grande. Será lindo para todo el mundo y habrá show”, afirmó el volante.

James considera que ese acompañamiento constante puede influir positivamente en lo anímico y futbolístico, especialmente en partidos de alta exigencia, donde el respaldo del público suele marcar diferencias.

Un Mundial especial para sedes e hinchas

El mediocampista también destacó que el beneficio no será exclusivo de Colombia, sino que el torneo en general ganará atractivo gracias a la cercanía y facilidad para que los aficionados de distintas selecciones puedan desplazarse.

“Los hinchas solo se deben sentar, disfrutar y ver un Mundial que es cada cuatro años y la gente lo va a disfrutar mucho”, agregó James, dejando claro que espera una Copa del Mundo llena de espectáculo tanto dentro como fuera de la cancha.

Mientras define su próximo club y planifica su preparación para 2026, James Rodríguez mantiene claro que el Mundial puede tener un contexto favorable para Colombia. La fuerte presencia de hinchas en Norteamérica aparece como un aliado clave para la tricolor, que buscará aprovechar ese respaldo para firmar una actuación destacada en la cita más importante del fútbol mundial.