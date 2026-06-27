[Video] Jhon Córdoba sacó un potente remate que por poco abre el Colombia vs Portugal

La Selección Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros minutos del partido frente a Portugal, correspondiente a la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jugada nació desde el propio campo colombiano, donde Davinson Sánchez recuperó la posesión y lanzó un preciso pase frontal para Jhon Arias, quien condujo con velocidad y aprovechó los espacios que dejó la defensa portuguesa.

El extremo avanzó varios metros con el balón dominado y, al acercarse al área rival, encontró el movimiento de Jhon Córdoba, quien ganó la posición con su fortaleza física y recibió el pase en una inmejorable ubicación.

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El delantero colombiano protegió la pelota ante la marca de los defensores, ingresó al área y sacó un potente remate de pierna derecha con la intención de vencer al guardameta portugués.

Sin embargo, el arquero reaccionó de buena manera y evitó la caída de su portería con una intervención que mantuvo el empate en los primeros compases del compromiso disputado en Miami.

Video del remate de Jhon Córdoba en Colombia - Portugal

La acción confirmó el buen inicio de la Tricolor, que buscó hacer daño mediante transiciones rápidas y aprovechando la velocidad de sus atacantes para sorprender a una de las selecciones favoritas del torneo.

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