[VIDEO] Japón desató la locura desde la altura: golazo para igualar vs Países Bajos

Países Bajos y Japón se midieron en un vibrante partido por la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un primer tiempo en el que los japoneses intentaron acercarse a una defensa liderada por Virgil van Dijk, pero en el que las mejores situaciones fueron para los neerlandeses que tocaron puerta.

Un partido loco en el que Países Bajos tenía la tranquilidad de estar a escasos minutos de quedarse con una importante victoria en un durísimo debut ante los japoneses que contraatacaron con la fortaleza que tiene el seleccionado europeo con la pelota quieta.

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Virgil van Dijk pecó en la marca y no pudo detener un empate de Japón en un final de locura. Koki Ogawa fue el autor para rescatar un punto en el primer partido de neerlandeses y japoneses con el que inician la Copa del Mundo.

EL GOLAZO DESDE LOS AIRES DE JAPÓN PARA LA IGUALDAD AGÓNICA

Sobre el final del partido, Japón logró poner el empate definitivo con el segundo tanto gracias a un cabezazo de Koki Ogawa ganándole a Virgil van Dijk, nada más ni nada menos en el aire.

Virgil van Dijk, que fue el que ganó en la primera jugada de ataque en el segundo tiempo de Países Bajos para vulnerar el arco de Japón fue fundamental, pero en defensa que es una fortaleza del defensor central del Liverpool, terminó pecando bastante.

Koki Ogawa se quedó con la alegría de sacar el provecho de una marca floja por parte de uno de los zagueros más importantes del mundo. La altura que es el juego que más le gusta al seleccionado neerlandés fue la desatención que aprovechó Ogawa después de un lanzamiento de un córner.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.