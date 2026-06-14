[VIDEO] Suzuki se lució en Japón: dos atajadas evitan goles de Países Bajos

Países Bajos y Japón se midieron en un vibrante partido por la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un primer tiempo en el que los japoneses intentaron acercarse a una defensa liderada por Virgil van Dijk, pero en el que las mejores situaciones fueron para los neerlandeses que tocaron puerta.

Japón apenas se pudo acercar al arco de Países Bajos en dos oportunidades en el final de la primera parte con un remate que se fue por un costado, y luego, un remate de Ritsu Doan que se quedó en la malla exterior del pórtico custodiado por Bart Verbruggen.

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Quien sí lució más cómodo en el partido fue el seleccionado de Ronald Koeman que a los dos minutos ya estaba encima y atacando, probando la fortaleza de Zion Suzuki que fue determinante para evitar la caída del arco y que el empate persistiera en la primera parte.

LAS DOS ATAJADAS CLAVES DE ZION SUZUKI

Zion Suzuki fue la gran figura de la primera parte evitando la caída del pórtico, no solo en una oportunidad, sino en varios tramos del juego en el que la presencia del guardameta fue esencial para atajar todos los balones que llegaron al arco asiático.

La primera opción fue nada más ni nada menos que a los dos minutos en una jugada colectiva que quedó para Donyell Malen. El delantero de la Roma se giró en el área y sacó un riflazo que Zion Suzuki contuvo enviando la pelota al córner.

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Donyell Malen fue el gran protagonista en el ataque de Países Bajos. Creó las opciones cuando la poca creatividad del seleccionado europeo no acompañó a las emociones del partido.

Y es que, por medio de un córner que lanzó Tijjani Reijnders, Donyell Malen se elevó para ganar con un testarazo que fue al medio. Zion Suzuki puso las manos para evitar el gol que pudo cambiar el andar del primer tiempo en el partido. El golero del Parma también estuvo atento por si había un segundo remate, pero la zaga defensiva de Japón despejó el peligro.

JAPÓN POCO INQUIETÓ Y ZION SUZUKI SALVÓ

Por su parte, en el primer tiempo Japón solo tuvo dos opciones, una de Nakamura y una de Ritsu Doan que trataron de acercarse al pórtico de Bart Verbruggen. El primer remate pasó por un lado, mientras que el segundo intento quedó en la malla exterior.

Zion Suzuki fue el que le puso resistencia al pórtico de Japón para evitar los dos goles con los que Países Bajos se pudo haber ido con la comodidad y con una victoria con gran ventaja para el segundo tiempo. Las salvadas del guardameta del Parma fueron fundamentales.

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RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.

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