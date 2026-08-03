VIDEO - Jhon Arias le da la victoria a Palmeiras con golazo en Copa de Brasil

Inició una nueva fase de la Copa de Brasil en donde se vivieron 5 sorpresivos empates y solamente dos victorias, una de ellas protagonizada por Palmeiras, el cual se encargó de golear en condición de local a Fortaleza.

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En este encuentro Jhon Arias volvió a ser determinante con la camiseta de Palmeiras, ya que no solamente auspició como titular, sino que también apareció en un momento clave del compromiso al marcar el gol al minuto 64, una anotación que le permitió a su equipo tomar ventaja en un encuentro de alta exigencia dentro de uno de los torneos más importantes del calendario brasileño.

VIDEO: Jhon Arias marcó el segundo en la victoria de Palmeiras vs Fortaleza

El tanto llegó en el segundo tiempo, cuando el partido se encontraba en una fase de mayor intensidad y ambos equipos buscaban inclinar la balanza a su favor luego de haberse ido a los camerinos con el marcador en cero.

Palmeiras pegó primero a tan solo tres minutos de que se diera por reanudado el segundo tiempo gracias a Maurício, pero un par de minutos después Arias aprovechó una acción ofensiva construida por la banda derecha para definir con precisión de cabeza y enviar el balón al fondo de la red, desatando la celebración de los aficionados presentes en el estadio.

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El gol frente a Fortaleza ratifica el buen momento que atraviesa Arias, quien ha mantenido continuidad en la alineación titular y se ha convertido en una de las alternativas más importantes para el cuerpo técnico de Palmeiras. Su movilidad por los costados, la capacidad para asociarse con sus compañeros y la llegada al área rival le han permitido influir de manera directa en varios compromisos de la temporada.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Palmeiras vs Fortaleza en Copa de Brasil?

El partido de vuelta entre Palmeiras y Fortaleza por los octavos de final de la Copa de Brasil se disputará el miércoles 5 de agosto de 2026, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en la Arena Pantanal, en Cuiabá. El compromiso definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final del torneo, luego del encuentro de ida en el que el colombiano Jhon Arias fue uno de los protagonistas al marcar para el conjunto paulista.