Este domingo 2 de agosto, River Plate y Rosario Central se vieron las caras por el torneo argentino. Al ser local el equipo de la banda cruzada, el compromiso se llevó a cabo en el estadio Más Monumental.



El escenario deportivo tuvo lleno total. El partido estuvo reñido de inicio a fin y, por la mínima diferencia, terminó ganando Rosario Central. El único tanto del encuentro lo marcó en contra el defensa central Nicolás Otamendi.

Dura derrota de River

"Movete, River movete, que esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”, cantaron los hinchas del Millonario, que también protestaron contra los dirigentes por el mal momento y silbaron a los jugadores y al DT.



Dejando de lado el resultado y las críticas de la hinchada de River Plate, al minuto 16 del segundo tiempo, cuando Rosario Central ya ganaba, el extremo colombiano Jáminton Campaz contó con una clara chance para convertir.

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Campaz tuvo un mano a mano

Ángel Di María recibió un pelotazo largo, enganchó y luego, al observar el panorama, se percató de que el exjugador del Deportes Tolima llegaba solo por el otro sector. El exfutbolista del Real Madrid de España habilitó al colombiano.



Campaz quedó mano a mano con el portero rival y sus compañeros y el cuerpo técnico de Rosario Central esperaban que mandara la esférica al fondo de la red. Sin embargo, el remate de Jáminton terminó siendo atajado por el guardameta.

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El video de la jugada

El gol que erró Jáminton Campaz, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Campaz, como es bien sabido, estuvo con la Selección Colombia de Mayores en lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



*Con información de AFP.









