[Video] Jhon Arias sigue intratable: golazo en Palmeiras vs Sao Paulo

Jhon Arias volvió a hacerse presente en el marcador y este sábado 21 de marzo anotó su segundo gol desde que regresó al fútbol brasileño. El colombiano marcó en el clásico entre Palmeiras y Sao Paulo, confirmando el buen momento individual que atraviesa con el Verdao.

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Así fue el gol de Jhon Arias en Sao Paulo vs Palmeiras

La anotación llegó muy temprano en el compromiso disputado en el estadio Morumbí. Apenas iban seis minutos del primer tiempo cuando Arias recibió por un costado, enganchó hacia adentro, dejó atrás a un rival y sacó un remate de media distancia que terminó en la base de uno de los palos.

Nada pudo hacer el portero de Sao Paulo ante la calidad de la definición. El disparo del colombiano fue preciso, potente y bien ubicado, por lo que se convirtió en el 1-0 parcial a favor de Palmeiras en un arranque ideal para el equipo visitante.

Con este tanto, Arias empieza a asumir de a poco un papel protagónico en Palmeiras. No solo está respondiendo en los partidos importantes, sino que además viene encadenando actuaciones destacadas que lo posicionan como una de las figuras del club en este tramo de la temporada.

De hecho, el atacante ya había sido noticia a mitad de semana, cuando marcó y además firmó una gran presentación en la victoria frente a Botafogo. Ese rendimiento parece haber tenido continuidad este sábado, ahora en uno de los partidos más exigentes del calendario brasileño.

Jhon Arias, fijo en Selección Colombia

En clave Selección Colombia, el presente de Jhon Arias sigue siendo altamente favorable. Salvo que ocurra algo extraordinario en los próximos meses, todo apunta a que será uno de los convocados al Mundial, teniendo en cuenta que se ha convertido en un futbolista de plena confianza para Néstor Lorenzo.

Incluso, más allá de que el técnico argentino muchas veces lo ha utilizado como interior y no estrictamente como extremo, Arias ha sabido sostener su nivel y adaptarse a distintas funciones. Por eso, cada gol y cada buen partido refuerzan su condición de nombre fijo en la Tricolor de cara a la Copa del Mundo.