La Selección Colombia está a punto de regresar a la acción a nivel internacional y se prepara para afrontar dos retos complicados antes de volver a jugar en una nueva edición de la Copa Mundial, por lo que Néstor Lorenzo convocó a lo mejor en cuanto a futbolistas colombianos para afrontarlos y en donde justamente está Jhon Córdoba.

El delantero de Krasnodar se ha convertido en una pieza importante en el equipo de Lorenzo desde las eliminatorias y en la fecha 22 de la Liga de Rusia demostró por qué tras anotar dos nuevos goles en tan solo seis minutos.

[VIDEO] Córdoba brilla con dos golazos en Krasnodar antes de ir a selección

Desde el inicio, el compromiso mostró un ritmo alto y una clara intención ofensiva por parte de ambos conjuntos. El FC Krasnodar, líder del campeonato, asumió el protagonismo con posesión de balón y presión en campo rival, mientras que el FC Pari Nizhniy Novgorod apostó por el orden defensivo y la salida rápida al contragolpe.

El primer golpe llegó temprano, justo sobre los seis minutos desde el pitazo inicial, y llevó la firma del atacante colombiano. Córdoba apareció con oportunismo dentro del área para abrir el marcador con un certero cabezazo, confirmando su gran momento goleador.

Minutos más tarde, justo sobre los 12, el Krasnodar amplió la ventaja, mostrando su eficacia en ataque y su capacidad para aprovechar los espacios. Córdoba fue nuevamente quien se robó el show en esta acción al librarse de la marca y rematar de pierna derecha para alcanzar su tanto #11 en la presente temporada.

El delantero continuó en racha y tan solo cuatro minutos después de darse el pitazo inicial para la segunda parte volvió a vencer al portero rival con una gran definición de pierna derecha.

Finalmente selló la goleada 5-0 tras convertir su cuarto gol sobre el minuto 85 tras un robo de balón en la zona defensiva.

En otras noticias: La razón por la que Sebastián Villa no fue convocado a la selección Colombia

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia?

La Selección Colombia disputará dos partidos amistosos de alto nivel ante Selección de Croacia y Selección de Francia durante la fecha FIFA de marzo de 2026, como parte de su preparación para el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Colombia vs Croacia

Jueves 26 de marzo de 2026

Camping World Stadium , Orlando (Estados Unidos)

, Orlando (Estados Unidos) 7:30 p. m. hora de Colombia

Colombia vs Francia

Domingo 29 de marzo de 2026

Northwest Stadium , Landover, Maryland (Estados Unidos)

, Landover, Maryland (Estados Unidos) 9:00 p. m. hora de Colombia

Córdoba entre los convocados por Lorenzo a la Selección Colombia

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (RUS); Luis Diaz – Bayern Múnich (GER); Luis Suárez – Sporting Club (POR); Rafael Santos Borré – Internacional S.C. (BRA); Carlos Gómez – Vasco da Gama (BRA); Johan Carbonero – Internacional S.C. (BRA).