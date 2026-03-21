Jorge Bava, ex Santa Fe y Cerro Porteño, será el nuevo técnico de un 'grande' de América

Jorge Bava está muy cerca de volver a dirigir y todo apunta a que su próximo destino será uno de los clubes más grandes del continente. El entrenador uruguayo de 44 años estaría a detalles de ser anunciado como nuevo técnico de Nacional de Montevideo, luego de su reciente salida de Cerro Porteño.

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La posibilidad tomó mucha fuerza en las últimas horas, especialmente después de que Nacional resolviera la salida de Jadson Viera tras una nueva derrota en el torneo uruguayo. Distintos medios de ese país coinciden en que la directiva tricolor ya se movió para buscar a Bava como reemplazante inmediato.

El pasado de Jorge Bava en Nacional

En ese orden de ideas, sería cuestión de horas para que el exarquero quede oficialmente vinculado a Nacional, una institución con la que mantiene una relación especial desde su etapa como futbolista. Allí defendió el arco del club y conquistó cinco campeonatos locales, por lo que su eventual regreso también tendría una carga simbólica importante.

Balance de Jorge Bava en Cerro Porteño

Bava viene de cerrar un ciclo corto pero exitoso en Cerro Porteño. Aunque su salida se confirmó el jueves 19 de marzo, su balance deja números destacados: dirigió 22 partidos, con 13 victorias, seis empates y apenas tres derrotas, además de conquistar el Clausura 2025 y la Supercopa de Paraguay.

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En Santa Fe y Liverpool Bava también fue campeón

Antes de su paso por Paraguay, el técnico uruguayo también dejó huella en el fútbol colombiano. En Independiente Santa Fe fue campeón de la Liga BetPlay 2025-I, aunque posteriormente dejó el cargo para aceptar la propuesta económica de Cerro Porteño, una salida que en su momento generó bastante ruido en el entorno cardenal.

Su trayectoria en los banquillos también incluye una etapa muy recordada en Liverpool de Montevideo, club con el que consiguió cinco títulos y consolidó su nombre como uno de los entrenadores uruguayos de mayor proyección. En cambio, su paso por León de México no tuvo la misma repercusión en cuanto a trofeos.

Ahora, Nacional aparece como el escenario ideal para relanzar su carrera en un contexto de alta exigencia. El club necesita una reacción inmediata tras el fin del ciclo de Jadson Viera, y Bava encaja por conocimiento del medio, ascendencia dentro de la institución y por el impulso que traen sus últimos procesos.

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Nacional jugará la Copa Libertadores; este es su grupo

De confirmarse su llegada, el uruguayo asumirá un reto grande tanto a nivel local como internacional. Nacional disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde quedó instalado en el grupo B junto a Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia.

Por ahora no hay anuncio oficial del club, pero el panorama es cada vez más claro. Jorge Bava, apenas días después de haber quedado libre, estaría a punto de reencontrarse con Nacional, el club donde supo ser referente bajo los tres palos y con el que ahora buscaría escribir una nueva historia desde el banco.