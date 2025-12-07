[Video] Jhon Córdoba gana puntos con Lorenzo: golazo en Krasnodar vs CSKA Moscú

El delantero colombiano Jhon Córdoba volvió a ser determinante este domingo 7 de diciembre en la Liga Premier de Rusia, al marcar uno de los goles en la victoria 3-2 del Krasnodar sobre el CSKA Moscú, en un duelo clave por la parte alta de la tabla.

El atacante chocoano anotó el 1-1 parcial al minuto 38 del primer tiempo, tras una asistencia de Joao Pedro Fortes, en una acción que reflejó a la perfección sus principales virtudes físicas y técnicas.

La jugada nació desde la mitad de la cancha, donde Córdoba ganó la posesión gracias a su corpulencia y velocidad, dejando en el camino a su marcador y activando la ofensiva de su equipo.

Acto seguido, el colombiano abrió el balón a Joao Pedro Fortes y se proyectó con decisión al área, anticipando la jugada y atacando el espacio con inteligencia.

Su compañero entendió perfectamente el movimiento y le devolvió un pase de frente al arco, el cual Córdoba definió con categoría para igualar el marcador y cambiar el rumbo del partido.

Video del gol de Jhon Córdoba en Krasnodar vs CSKA Moscú

A partir de ese momento, el Krasnodar ganó confianza, tomó el control del juego y terminó sellando una victoria valiosa por 3-2, que lo mantiene en lo más alto del campeonato.

Disputadas 18 jornadas de las 30 que tiene el torneo, el Krasnodar es líder con 40 puntos, seguido muy de cerca por Zenit con 39 y Lokomotiv Moscú con 37.

Con este nuevo tanto, Jhon Córdoba sigue fortaleciendo su presente en Europa y apunta a ser uno de los delanteros que tenga en cuenta Néstor Lorenzo en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.