[Video] Jhon Jader Durán golpeó vilmente a un rival en su debut con Zenit

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez en su debut con el Zenit. El atacante protagonizó una acción antideportiva durante el amistoso disputado este martes 17 de febrero frente al Krasnodar en Dubái.

Durán fue titular en el compromiso y apenas a los cinco minutos de iniciado el encuentro recibió tarjeta amarilla. Sin embargo, más allá de la amonestación, lo que generó controversia fue la acción que derivó en la sanción.

La jugada comenzó con un balón en largo enviado por un defensor del Zenit. Durán fue a disputar la posesión con un zaguero del Krasnodar y, tras empujar en un par de ocasiones y perder la pelota, lanzó un golpe sin sentido contra su rival.

El defensor ruso se levantó de inmediato y encaró al colombiano, visiblemente molesto por lo ocurrido. La situación generó tensión en el terreno de juego, pero la rápida intervención de varios jugadores evitó que el altercado pasara a mayores.

El juez central del compromiso decidió mostrarle tarjeta amarilla a Durán, una determinación que dejó dudas, ya que por la naturaleza del golpe muchos consideraron que la acción era merecedora de expulsión directa.

Video de la agresión de Jhon Durán en su debut con Zenit

Este episodio se suma a otros antecedentes del atacante, quien ya había estado envuelto en situaciones similares durante sus pasos por Al Nassr y Fenerbahce, además de un presunto brote de indisciplina en la Selección Colombia.

Más allá del incidente, el Zenit logró imponerse en el compromiso amistoso. El único tanto del partido fue obra de Maksim Glushenkov, suficiente para decretar el 1-0 definitivo.

Para Durán, el debut quedó marcado más por la polémica que por su rendimiento futbolístico. El delantero colombiano ahora deberá enfocarse en mejorar su comportamiento dentro del campo, especialmente en un nuevo proceso en el fútbol europeo.

El cuerpo técnico del Zenit seguramente evaluará lo sucedido, pues más allá de tratarse de un amistoso, este tipo de acciones pueden afectar la imagen del jugador y condicionar su continuidad en el once titular en futuros compromisos.