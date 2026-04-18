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Atlético de Madrid

[Video] Lookman le dio vida al Atlético: marcó el empate en la final ante Real Sociedad

El nigeriano se ha convertido en una de la figuras del cuadro colchonero esta temporada.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez

El empate no tardó en llegar en la final de la Copa del Rey, y el Atlético de Madrid reaccionó tras el gol tempranero de la Real Sociedad con una anotación que devolvió la paridad al compromiso.

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Luego de verse sorprendido en los primeros segundos del partido, el conjunto dirigido por Diego Simeone logró recomponerse y empezó a encontrar espacios, especialmente por el sector izquierdo del ataque.

Fue precisamente por esa zona donde se gestó la jugada del empate, en una acción colectiva que evidenció la calidad ofensiva del equipo rojiblanco.

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Así fue el gol de Atlético de Madrid en al final de Copa del Rey

El francés Antoine Griezmann apareció como eje de la jugada al filtrar un pase preciso hacia el área, habilitando a uno de sus compañeros en posición favorable.

El balón llegó a los pies del nigeriano Ademola Lookman, quien controló con calma y definió con un remate a ras de piso.

La ejecución fue efectiva y dejó sin opciones al portero rival, estableciendo el 1-1 a los 19 minutos del primer tiempo y devolviendo la igualdad al marcador.

Con este tanto, el partido se convirtió en un auténtico espectáculo, con dos equipos que proponen y responden, elevando la intensidad de una final que se juega a un ritmo frenético en La Cartuja.

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