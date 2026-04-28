Vincent Kompany y Luis Enrique dejaron una de las imágenes más curiosas tras la espectacular semifinal de Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Más allá de la derrota 5-4 en el Parque de los Príncipes, el técnico belga protagonizó un divertido cruce con Luis Enrique relacionado con la manera de vivir el partido desde la tribuna.

[VIDEO] Kompany y Luis Enrique protagonizan insólito momento tras semifinal de Champions League

Ante el Madrid, Kompany se llevó su tercera tarjeta amarilla, por lo que quedó suspendido y tuvo que seguir el compromiso desde una ubicación poco habitual para un entrenador. Lejos de la zona técnica y sin la posibilidad de transmitir indicaciones al borde del campo, el exdefensor aprovechó para bromear con el estratega español del PSG.

“No era la posición desde la que me hubiera gustado ver el partido. Le dije a Luis Enrique que no entiendo cómo le gusta ver los partidos desde aquí”, comentó entre risas, dejando una de las frases más llamativas de la jornada.

La referencia no pasó desapercibida, ya que Luis Enrique ha sido reconocido en varias ocasiones por analizar partidos desde puntos altos del estadio, buscando una mejor perspectiva táctica del campo. Kompany, acostumbrado a vivir los encuentros con intensidad desde la línea de cal, dejó claro que esa experiencia no es precisamente la que más disfruta.

Pese al tono relajado de la anécdota, el entrenador del Bayern también valoró el espectáculo ofrecido por ambos equipos en una noche repleta de emociones y nueve goles. “Me gustó la mentalidad del equipo hoy. Fue un partido para la gente que ama el fútbol”, afirmó.

Inolvidable semifinal de Champions League: Luis Enrique Y Kompany, protagonistas

Kompany también anticipó una revancha intensa en Alemania y lanzó un mensaje desafiante: “El ambiente la próxima semana en el Allianz Arena será una locura. Sabemos que tenemos que ganar. Lo daremos todo, absolutamente todo lo que tenemos”.

El episodio con Luis Enrique reflejó el ambiente especial que dejó una semifinal inolvidable. Entre bromas, respeto mutuo y una eliminatoria aún abierta, ambos entrenadores ya calientan el segundo capítulo de una serie que promete otro espectáculo.