[Video] La infantil expulsión a Luis Díaz que hizo explotar a Kompany

Continúan las acciones de la presente edición de la Bundesliga y en el marco de la fecha 26 había partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, donde el colombiano Luis Díaz fue titular y protagonista de varias acciones en el compromiso.

Primero, el atacante guajiro fue señalado por un error en la salida dle Bayern que aprovechó el rival para poner el 1-0, luego, Díaz anotó el empate en el segundo tiempo tras una asistencia de Michael Olise, sin embargo, luego volverían las malas noticias para 'Lucho'.

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Luis Díaz, explusado en el duelo ante Leverkusen

El jugador de la Selección Colombia ya había recibido tarjeta amarilla por lanzar una patada muy alta que impactó la cabeza de un rival sin intención de lastimarlo y luego, fingió una falta dentro del área del Leverkusen que fue vista por el juez central, quien sanciónó con otra amarilla para la expulsión del guajiro.

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