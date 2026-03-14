[Video] Luis Díaz tuvo grave error ante Leverkusen, pero se disculpó con gol

En el marco de la fecha 26 en la presente edición de la Bundesliga, el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz visitaba al Bayer Leverkusen en duelo de equipos que recordemos disputan actualmente los octavos de final de la UEFA Champions League.

El equipo ‘bávaro’ dirigido por el técnico Vincent Kompany no empezaría bien el compromiso, pues en un primer tiempo poco vistozo se fue abajo en el marcador tras un error de Luis Díaz, quien pierde fácilmente el balón en la mitad de la cancha para el contragolpe bien manejado por el Bayer Leverkusen para anotar el 1-0.

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El colombiano se reivindicó y marcó el gol del empate

En el segundo tiempo, el delantero de la Selección Colombia lograría esta vez aprovechar un contragolpe tras una mala salida del Bayer Leverkusen, balón que recupera Michael Olise para la posterior asistencia a Luis Díaz, que con tiempo y espacio definió ante la salida del portero rival.

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