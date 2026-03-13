El rey del regate en UCL: Lucho Díaz y un registro TOP

El talento de Luis Díaz volvió a brillar en la UEFA Champions League. El colombiano fue protagonista en la contundente victoria del Bayern Múnich frente a Atalanta en los octavos de final, dejando una estadística que lo coloca como uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo.

Un partido brillante ante Atalanta

En el duelo de ida disputado en el New Balance Arena, el extremo colombiano fue uno de los jugadores más destacados del encuentro. Aunque no marcó gol en la goleada 1-6, aportó una asistencia y generó constantes problemas a la defensa rival.

Según datos de Squawka, Díaz completó ocho regates durante el partido, la cifra más alta registrada por un jugador en un solo encuentro de la Champions League en esta temporada.

El colombiano lidera esa estadística por encima de jugadores como Jérémy Doku, que logró siete regates en un partido, y Hugo Ekitiké, quien alcanzó seis.

Su capacidad para encarar, cambiar de ritmo y superar defensores lo ha convertido en una de las grandes armas ofensivas del Bayern en la competición europea.

El reconocimiento de Kompany

El rendimiento de Díaz también ha sido destacado por su entrenador en el Bayern, Vincent Kompany, quien elogió su impacto en el equipo.

El técnico belga aseguró que el colombiano no solo aporta en números, sino que tiene una cualidad especial para generar peligro constante. “Lo que ha hecho en cuanto a estadísticas es evidente, pero creo que es mucho más que eso. Es un jugador con calidad en el caos”, afirmó.

A sus 29 años, el extremo se ha consolidado como uno de los futbolistas con más minutos en el equipo alemán y atraviesa un gran momento de forma.

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Un Bayern que sueña en grande

Con Díaz como una de sus figuras ofensivas, el Bayern Múnich busca cerrar la serie ante Atalanta y avanzar a los cuartos de final de la Champions League.

El equipo alemán también tiene encaminada la lucha por la Bundesliga, y el colombiano espera mantener su gran nivel para ayudar al club a pelear por todos los títulos en la recta final de la temporada.