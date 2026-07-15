[VIDEO] Pickford, monumental: cabezazo de Nico González y tremenda atajada para evitar el empate

Llegó la hora de las semifinales del Mundial con Argentina enfrentando a Inglaterra en un partido lleno de historia, y con venganza por el pasado en la Copa del Mundo de México 1986 con Diego Maradona como figura. Ahora, con Lionel Messi, los argentinos querían volver a hacer una hazaña.

Durante los primeros minutos, la riña entre las dos selecciones apareció con ambas escuadras que cortaron el juego y que no permitieron que hubiese mayores intentos en ningún arco. Los 45 minutos iniciales terminaron con una igualdad sin goles dejando todo para el complemento.

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La imagen de Jordan Pickford empezó a dar de qué hablar en el segundo tiempo negando las chances que tuvo la ‘Albiceleste’ que ya lucía desesperada en esa búsqueda de romper los ceros, y, posteriormente, empatar por la anotación de Anthony Gordon. Sin embargo, el portero del Everton fue una muralla para detener todo tipo de opciones.

JORDAN PICKFORD, MONUMENTAL PARA SALVAR EL EMPATE DE ARGENTINA

Las emociones mejoraron en el segundo tiempo saliendo de lo ríspido y del juego físico que propusieron a lo largo de los 45 minutos iniciales. Anthony Gordon marcó el gol para adelantar a Inglaterra y Jordan Pickford se quedó con el empate de Argentina tras un testarazo contra el suelo por parte de Nico González y la mano del guardameta del Everton evitó todo.

En reiteradas opciones, Jordan Pickford se hizo gigante, no solo en esa mano que metió para evitar la anotación de Nico González, pues, también se quedó con mucha seguridad con un disparo frontal a su cuerpo que atrapó en dos tiempos sin dejar rebote cercano a un rival.

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Gigante fue la muralla del Everton que salvó todo tipo de remates. Además, Jordan Pickford contó con otro aliado: el vertical. En un nuevo testarazo, esta vez de Alexis Mac Allister, el palo fue el que negó la oportunidad de empatar cuando ya quedaban poco más de diez minutos para el final del compromiso.