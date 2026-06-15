VIDEO - Lamine Yamal volvió de la lesión y debutó oficialmente en el Mundial

A pesar del empate 0-0 que se vivió entre España y Cabo Verde en el debut de ambas selecciones en la Copa Mundial 2026, uno de los momentos más esperados y que llenó de ilusión a los fanáticos de la selección europea fue el regreso de Lamine Yamal a los terrenos de juego, nada más y nada menos que en el Mundial.

La joven estrella de Barcelona ingresó al terreno de juego sobre el minuto 70, marcando así su debut oficial en la presente edición del torneo y dejando atrás el problema físico que lo había mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas, aunque aún no se vea en óptimas condiciones.

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La presencia de Yamal era una de las grandes incógnitas en la previa del encuentro, ya que desde el inicio de la convocatoria de la prelista de Luis de la Fuente, se había advertido que aún no estaba recuperado al 100% y que posiblemente se podría llegar a perder el debut.

Una rotura muscular en los isquiotibiales (bíceps femoral) de la pierna izquierda durante el partido de La Liga entre Barcelona frente al Celta de Vigo, lo habría puesto en duda para el inicio del certamen mundialista, pero incluso para el resto de esta competencia.

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Sin embargo, logró completar parte de los entrenamientos previos al debut y el seleccionador decidió no arriesgarlo desde el inicio, por lo que optó por reservarlo para el tramo final del compromiso y así fue.

De la fuente, al ver que el compromiso ante Cabo Verde se estaba complicando, decidió darle un nuevo aire al equipo y de paso la oportunidad a la estrella española, Lamine Yamal, de aportar con su desequilibrio en la banda derecha por primera vez en una Copa Mundial.

Próximo partido de España en el Mundial

Tras empatar sin goles frente a Cabo Verde en su debut mundialista, la selección de España volverá a la acción el próximo 21 de junio de 2026, cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial 2026.