[Video] Linda Caicedo anotó golazo en el derbi y el Madrid es finalista de Supercopa

El Real Madrid sólo necesitó los veinte primeros minutos para fulminar al Atlético de Madrid y clasificarse para la final de la Supercopa de España por segundo año consecutivo, triunfo obtenido gracias a los goles de Athenea del Castillo, Caroline Weir y la colombiana Linda Caicedo, mientras que el gol rojiblanco lo marcó Luany en el 72.

Bajo una incesante lluvia se abrió la primera semifinal de la Supercopa de España con todo un derbi madrileño que pronto se desniveló entre la presión alta de las blancas y los regalos de las rojiblancas.

Real Madrid goleó al Atlético y es finalista de la Supercopa de España femenina

Tan sólo habían pasado cinco minutos cuando Athenea adelantó al Real Madrid en la fría noche castellonense después de una buena presión de María Méndez a Jensen que se convirtió en una asistencia.

Real Madrid volvió a aprovechar un error de su rival para condenar a las rojiblancas. Al cumplirse el primer cuarto de hora, Weir marcó el segundo después de un tremendo error de las rojiblancas, que cedieron el balón atrás en un saque de esquina y allí apareció la escocesa para superar de primeras y de lejos a una Lola Gallardo que nada pudo hacer.

Linda Caicedo aportó golazo y Real Madrid espera rival en la final

Tan sólo cuatro minutos después, la colombiana Linda Caicedo hizo el tercero después de una gran carrera que finalizó con un potente disparo desde lejos. El equipo de Pau Quesada, que se ausentó del partido por motivos personales, solo tuvo que esperar los fallos del Atlético para avanzar a la final.

El Atlético de Madrid logró el descuento al minuto 72 a través de Luany, que recortó distancias y puso el 1-3 definitivo con el que Real Madrid avanzó a la final, a la espera de su rival que saldrá de duelo entre Barcelona y Ahtletic Club de Bilbao, que se jugará este miércoles 21 de enero a partir de la 1 de la tarde (hora de Colombia).