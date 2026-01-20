Manuela Pavi dejó Europa: fue presentada en equipo de México

El fútbol femenino colombiano ha dado de qué hablar en los últimos años. No solo por la llegada de Linda Caicedo al Real Madrid, sino por el buen desempeño de la Selección Colombia en Mundiales y en Copa América que ha permitido que varios clubes vean a representantes colombianas.

Vea también: Equipo de la Liga BetPlay cambió su estructura y tiene nuevo presidente

De hecho, una de esas grandes figuras es nada más ni nada menos que la delantera Manuela Pavi del Deportivo Cali y que pasó por Atlético Mineiro y en la reciente temporada en el West Ham United de la Barclays Women’s Super League de Inglaterra.

Desde los primeros partidos, la atacante colombiana dio de qué hablar con sus regates y con sus remates de larga distancia que permitieron ilusionarse bastante. Sin embargo, su paso por las ‘Hammers’ no duró mucho con la confirmación de su salida en este 2026.

TOLUCA CONFIRMÓ EL FICHAJE DE MANUELA PAVI PARA LA LIGA MX FEMENIL 2026

Una de las ligas más importantes de Latinoamérica es la de México que ya ha estado a la altura de grandes competencias mundiales por los amistosos de Barcelona, Real Madrid, entre otras en suelo mexicano ante América, Rayadas de Monterrey, Pachuca y Tigres. Además, se han sumado importantes jugadoras como Sandra Paños, Andrea Pereira, Eugenie Le Sommer, Amandine Henry, entre otras.

Le puede interesar: Increíble: así responden hinchas de Millonarios al flojo debut en la liga

Ahora es el turno para Manuela Pavi que se sumará al Toluca. Se despide del West Ham con poco más de 20 partidos disputados y dos goles anotados. La delantera se convertirá en una nueva cara de las ‘Diablas Rojas’ que esperan dar la talla en la competencia, dado que no han podido ser campeonas desde la creación del torneo en 2017.

Con Manuela Pavi, hay varias colombianas dentro de la Liga MX Femenil. La competencia ha puesto sus ojos en muchas cafeteras como lo son Yirleidys Quejada, Yuraina López, Ilana Izquierdo, entre otras jugadoras. En su momento, tuvieron a Catalina Usme en el Pachuca.









Por medio de un corto mensaje, el Toluca escribió en las redes sociales, “de West Ham Women a Toluca. ¡Bienvenida, Manuela Pavi!”. La delantera espera figurar en un equipo lleno de jugadoras mexicanas e internacionales como Eugenie Le Sommer, Amandine Henry y Faustine Robert, representantes francesas de las ‘Diablas Rojas’.

Lea también: Sebastián Villa se complica en el mercado: le ponen ultimátum

Manuela Pavi tendrá que competir nada más ni nada menos que con Eugenie Le Sommer, una delantera más que histórica para la selección de Francia y para la historia del Olympique de Lyon.