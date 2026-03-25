[VIDEO] Linda Caicedo le marca el segundo a Barcelona en Champions

Inició una nueva instancia de la Champions League Femenina en la que dos de los principales protagonistas fueron Real Madrid y Barcelona, quienes se enfrentaron en los cuartos de final de la competencia.

El partido de ida se llevó a cabo en la casa del cuadro 'merengue', escenario deportivo en donde la delntera de la Selección Colombia, Linda Caicedo, se robó todas las miradas tras anotar dos golazos para intentar acortar diferencias en el amplio marcador a favor del cuadro 'culé'.

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El fútbol europeo vivió una nueva edición del clásico español, pero esta vez lo hará en la instancia de los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League, donde el Real Madrid Femenino recibió al FC Barcelona Femení en un duelo cargado de expectativa, talento y rivalidad histórica.

Desde el pitazo inicial, el conjunto azulgrana dejó clara su intención de imponer condiciones y marcó el primer tanto del partido sobre el minuto 6, luego al 13 y este y fue un "balde de agua fría" que le ayudó a despertar al Real Madrid y a Linda Caicedo, quien fue la autora del descuento sobre la media hora del partido.

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Sobre el segundo tiempo Barcelona continuó yéndose arriba en el marcador, hasta el punto en el que el tablero de goles llegó a estar 5-1 a favor del 'Barca'.

Sin embargo, Linda Caicedo no se daría por vencida y sobre los 66 volvió a brillar con una jugada individual con la que se sacó la marca de las defensoras rivales y remató de media distancia, venciendo a la guardameta de 24 años, Catalina Coll.

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¿Cuándo será el partido de vuelta entre Barcelona vs Real Madrid en Champions?

El partido de vuelta entre el FC Barcelona Femení y el Real Madrid Femenino por los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League se jugará el jueves 2 de abril de 2026.

El encuentro está programado para disputarse en el estadio del Barcelona (Camp Nou) y forma parte del duelo decisivo de la eliminatoria tras el partido de ida en Madrid.