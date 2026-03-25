Luis Suárez reveló si se va a jugar a la Premier League: "Estoy enfocado"

Luis Javier Suárez, atacante que milita en el fútbol portugués, estuvo presente en la conferencia de prensa de la Selección Colombia de Mayores, de cara al duelo amistoso contra Croacia, que se llevará a cabo este jueves 26 de marzo.



Una de las preguntas que se le realizó a Suárez estuvo relacionada con su futuro y sobre la posibilidad de irse a jugar en la siguiente temporada a la Premier League de Inglaterra, el torneo de clubes a nivel local más importante y competitivo del mundo, según muchos amantes del deporte rey.

Lea también Selección Colombia atenta a Mbappé: podría jugar el amistoso con Francia



Luis Suárez confirma si va a la Premier o no



Sin rodeos, el centro delantero de 28 años eludió a la consulta y manifestó que actualmente está enfocado en la Selección Colombia de Mayores y en el Sporting de Lisboa. Esto indicó Luis Javier: “No puedo responder a eso, estamos enfocados en mi club y lo que viene con Selección”.



Lo expresado por Suárez generó, como era de esperarse, inquietud en sus seguidores y en todos aquellos que lo quieren ver en un gigante de Inglaterra. Cabe mencionar que el contrato del cafetero en la escuadra lusa vence en junio de 2030.

Lea también Selección Colombia perdería por lesión a una de sus figuras por el resto de la temporada



¿El delantero de la Selección Colombia tiene nivel para ir a Inglaterra?

Luis Javier Suárez no reveló, al menos por ahora, que se irá a jugar a la Premier League para la próxima temporada, pero esta posibilidad está latente debido al nivel que el colombiano ha demostrado en los torneos locales de Portugal y en la misma Uefa Champions League.



Entre otras cosas, también en la rueda de prensa, el artillero hizo referencia a las diferencias que ha encontrado en su equipo y en la tricolor. “Dentro de lo que está el fútbol es muy parecido en muchas fases del juego, se juega muy parecido en Sporting y la Selección", aseveró.

Lea también Lorenzo acabó con los rumores; la verdad del caso Villa en Selección Colombia



Suárez habla de sus compañeros en la Selección

"Para mí me resulta muy cómodo tener jugadores con buen pie, siempre es bueno tener jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Juanfer Quintero, que para mí como delantero es perfecto tener ese último pase. A pesar de cambiar el esquema táctico lo más importante es como te entiendas con tus compañeros”, sentenció, entre otras cosas más.