[Video] Real Sociedad 'madrugó' al Atlético y se fue arriba en la final de la Copa del Rey

Un inicio totalmente inesperado se vivió en la final de la Copa del Rey, luego de que la Real Sociedad se adelantara en el marcador cuando apenas transcurrían 15 segundos de juego ante el Atlético de Madrid.

El gol llegó prácticamente desde el saque inicial, en una jugada rápida que sorprendió por completo a la defensa del conjunto madrileño, que no logró acomodarse en los primeros instantes del compromiso.

Así fue el gol de Real Sociedad contra Atlético en la final de Copa del Rey

Tras mover la pelota desde el centro del campo, el cuadro donostiarra construyó un ataque por el costado izquierdo que tomó mal parada a la zaga rival.

El balón fue enviado al área por el portugués Gonçalo Guedes, quien sacó un centro preciso que encontró a su compañero en zona de definición.

Allí apareció Ander Barrenetxea, quien conectó de cabeza y remató contra el piso, una ejecución que terminó descolocando al guardameta rival.

Lea también Inteligencia artificial predice el marcador del Argentina vs. Colombia por Liga de Naciones

La pelota se metió en el arco defendido por Juan Musso, quien se vio incómodo en la acción y no logró evitar la caída de su portería en los primeros segundos del encuentro.

Incluso, tras la jugada, quedó la sensación de que el arquero del Atlético pudo haber hecho algo más para detener el disparo, en un inicio que marcó de inmediato el rumbo de la final en La Cartuja.

Se trata del gol más rápido en la historia de las finales de Copa del Rey.