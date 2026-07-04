[VIDEO] Luis Díaz desperdició la opción del segundo gol de Colombia vs Ghana

La Selección Colombia salió con todo a buscar la clasificación a los octavos de final frente a la Selección de Ghana y lo consiguió, ya que antes de los 15 minutos consiguió el primer tanto en los pies de Jhon Arias.

Sin embargo, el equipo de Lorenzo no quitó el pie del acelerador y siguió presionando, al punto en el que Luis Díaz tuvo la oportunidad de seguir ampliando el marcador, pero la pelota se terminó yendo desviada.

VIDEO: Luis Díaz se comió el segundo gol de Colombia

El conjunto 'tricolor' llegó como protagonista y tiene toda la presión de la clasificación encima, no solo por parte de los fanáticos, sino incluso por sus propios rivales, ya que ha sido destacado por incluso directores técnicos como Luis de la Fuente, el estratega de España.

Néstor Lorenzo manejó bien la presión y saltó al terreno de juego con un 11 titular de alto nivel que se encargó de poner en problemas a la Selección de Ghana.

Jhon Arias pegó primero en el marcador con un remate de pierna derecha y luego lo quería seguir Luis Díaz tras un pase filtrado de Gustavo Puerta que lo dejó frente al arquero rival.

Sin embargo, Luchito no pudo impactar bien la pelota y esta se terminó yendo desviada, desperdiciando la oportunidad de marcar el segundo.

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Colombia se enfrentaría ante Suiza en octavos de final

De llegar a avanzar, la selección Colombia ya tendría un posible rival en caso de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial.

Tras definirse el cuadro de la fase eliminatoria, el combinado nacional se enfrentaría a Suiza si consigue avanzar desde su grupo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.