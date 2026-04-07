VIDEO - Luis Díaz, tercer colombiano que le marca a Real Madrid en Champions

Luis Fernando Díaz se sigue consolidando como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026. Este martes 7 de abril, Lucho fue clave en el duelo contra Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League al abrir el marcador para los alemanes.

Díaz anotó en el minuto 41 el 1-0 para Bayern Múnich, después de recibir un pase dentro del área de Serge Gnabry, quien le lanzó la pelota al colombiano al espacio, a la espalda del lateral Trent Alexander Arnold, quien no pudo reaccionar ante la velocidad del extremo.

Lucho Díaz no tuvo problema para definir con un soberbio remate de derecha, que superó la resistencia del portero Andriy Lunin.

Tercer colombiano que le marca a Real Madrid en Champions

Con el gol de este martes 7 de abril, Luis Fernando Díaz se convierte en el tercer futbolista colombiano que le anota a Real Madrid en un partido por Champions League, según MisterChip.

Los primeros en hacerlo fueron James David Rodríguez y Luis Fernando Muriel.

James le marcó a Real Madrid en la temporada 2018, cuando vestía la camiseta del Bayern Múnich, mientras que Muriel lo logró en la campaña de 2021, mientras era uno de los atacantes de Atalanta de Bérgamo.