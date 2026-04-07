[VIDEO] Luis Díaz no perdonó contra el Real Madrid: golazo categórico en el Bernabéu

Llegó la hora clave para el Real Madrid y para el Bayern Múnich que tuvieron que medirse en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Un encuentro en el que Luis Díaz pasó desapercibido en grandes tramos de la primera parte, pero liquidó antes de que terminaran los 45 minutos iniciales.

Fueron minutos en los que Trent Alexander-Arnold lo controló por la banda izquierda. De hecho, entre los primeros minutos, la calificación del colombiano no era la mejor y poco a poco se fue soltando para llegar al arco rival. Sin embargo, las opciones que pusieron en problemas a Andriy Lunin no fueron por el guajiro.

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No fue sino hasta el minuto 41 cuando el colombiano apareció en el marcador para romper los ceros. En la primera oportunidad que tuvo el ex Junior de Barranquilla, ‘Lucho’ marcó su primer gol ante el Real Madrid y el primero en el Estadio Santiago Bernabéu.

GOLAZO DE LUIS DÍAZ CONTRA EL REAL MADRID

Un error en la entrega de Vinícius terminó con un pase entre líneas de Serge Gnabry para Luis Díaz que se metió entre los dos centrales del Real Madrid y ante la salida de Andriy Lunin sacó un remate cruzado para definir el primer tiempo con un categórico golazo.

Minutos antes, Real Madrid estaba muy errático con la entrega del balón. Ya Lunin había salvado un disparo de Serge Gnabry, y, en este caso, no falló cuando Luis Díaz tomó ese balón para vencer la resistencia de la zaga defensiva del elenco español y para superar al arquero ucraniano en la primera opción que tuvo el guajiro.

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Tan incómodo estaba Luis Díaz en la banda izquierda que le tocó sacar del sombrero un cambio posicional para poder vulnerar el arco del Real Madrid. Se desprendió un poco del costado e interiorizó para poder conectar ese pase de Serge Gnabry y marcar como un categórico centrodelantero.

LUIS DÍAZ SE ACOMODA A CUALQUIER POSICIÓN

Esa teoría de que Luis Fernando Díaz Marulanda debe estar pegado al costado izquierdo ya pasó a otra página. En el Liverpool, Arne Slot sacó el potencial del colombiano como un ‘9’ en donde tuvo grandes sensaciones y puede ser una solución para la Selección Colombia de cara al Mundial que ya se acerca.

Sin embargo, Arne Slot también lo puso por la derecha y esto abrió muchas posibilidades para el colombiano que se sintió bien con ese perfil. Además, en Bayern Múnich, interioriza y sale del costado izquierdo para ser una especie de falso nueve que es por donde llegó la anotación en el Santiago Bernabéu.

LUIS DÍAZ, EL TERCER COLOMBIANO EN MARCARLE AL REAL MADRID

Con esta anotación, Luis Fernando Díaz marcó por primera vez en el Santiago Bernabéu y al Real Madrid. Además, el guajiro se metió en los libros de historia de los colombianos que le han podido anotar al cuadro español en la UEFA Champions League.

Luis Díaz emuló a James Rodríguez que con el mismo Bayern Múnich le anotó en el 2018, y Luis Fernando Muriel con el Atalanta de Bérgamo en el 2021 con un golazo de tiro libre. ‘Lucho’ tendrá el segundo tiempo para poder anotar otro tanto y ampliar la diferencia de cara a la vuelta en Alemania.