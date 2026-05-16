[VIDEO] Luis Javier Suárez jugará Champions: golazo lo afianza como goleador y en Europa

Nueva fecha de la Primeira Liga con la presencia de los jugadores colombianos con el Benfica de Richard Ríos y con el Sporting Lisboa jugando en simultáneo con Luis Javier Suárez como protagonista. Estos dos partidos eran más que importantes en la pelea por clasificar a competencias europeas.

Sin duda alguna, estos dos partidos al mismo tiempo tomaban mucha importancia por la necesidad de ambas escuadras por clasificar a las competencias europeas. Antes de iniciar la jornada, Sporting Lisboa estaba en zona de Champions, mientras que el Benfica en la Europa League.

Un triunfo del Sporting los dejaba en Champions sin importar qué pasara con el Benfica. Luis Javier Suárez se quedó con la zona de Liga de Campeones, gracias a un golazo que anotó contra el Gil Vicente. Superó la mala racha sin goles y volvió para reafirmarse como el máximo artillero y para jugar la competencia más importante de Europa.

EL GOLAZO DE LUIS JAVIER SUÁREZ PARA CERRAR LA PRIMEIRA LIGA

Benfica goleaba y el Sporting Lisboa hacía lo propio para quedarse con la segunda casilla y el segundo puesto de la Liga de Campeones. Luis Javier Suárez se encargó de aumentar la diferencia después del gol de Eduardo Quaresma. Sobre los 33 minutos, el colombiano impactó con una volea tras una pelota suelta.

Una volea que fue un misil imposible de detener para el arquero del Gil Vicente. Luis Javier Suárez se reafirmó como el máximo goleador de la Primeira Liga y afianza al Sporting Lisboa en la UEFA Champions League. Suárez sigue dando de qué hablar en Europa antes de concentrar con la Selección Colombia.

La temporada en la Primeira Liga terminó, pero el delantero tendrá la oportunidad de ganar su primer título en Lisboa y en Europa. Luis Javier Suárez jugará la final de la Copa de Portugal ante el Sport Clube União Torreense.

LOS NÚMEROS DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN EL SPORTING LISBOA

Esta anotación contra Gil Vicente deja al delantero como el máximo goleador de la Primeira Liga. Luis Javier ha marcado 28 goles en 32 partidos disputados. Vangelis Pavlidis no lo pudo alcanzar con 22 anotaciones en la temporada de Portugal. Suárez, que estuvo en una racha negativa de ocho partidos sin ver arco logró quedarse con la ventaja.

A lo largo de toda la temporada, Luis Javier Suárez cuenta con 37 goles en 52 partidos disputados. Además, le queda todavía la posibilidad de ganar su primer título en Portugal y en Europa en la Copa de Portugal el domingo 24 de mayo ante el Sport Clube União Torreense.

SPORTING LISBOA QUIERE QUEDARSE CON LUIS JAVIER SUÁREZ

Por esa tremenda temporada que ha hecho Luis Javier Suárez y que lo podría consolidar con un título y con más anotaciones por lo que será ese duelo de la Copa de Portugal, ya hay grandes clubes de Europa que siguen los pasos del colombiano.

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Entre las grandes posibilidades aparece el Newcastle United y el Liverpool. Estos dos clubes han sido los primeros en interesarse en firmar al samario por las próximas temporadas. Sporting Lisboa ya se ha plantado y ha puesto trabas en las negociaciones para no dejar ir a Luis Javier Suárez.

La única manera de que el colombiano se vaya de la institución lisboeta sería únicamente si pagan la cláusula de rescisión que en estos momentos es de 80 millones de euros. Una millonada tendría que poner los clubes para contratar a Luis Javier Suárez que disputará su primer Mundial y se podría valorizar dependiendo de ese certamen.