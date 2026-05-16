[VIDEO] Richard Ríos sueña con Europa: golazo en el cierre de temporada con Benfica

Nueva fecha de la Primeira Liga con la presencia de los jugadores colombianos con el Benfica de Richard Ríos y con el Sporting Lisboa jugando en simultáneo con Luis Javier Suárez como protagonista. Estos dos partidos eran más que importantes en la pelea por clasificar a competencias europeas.

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Portugal solo entrega dos cupos a la Champions League repartidos para el primero (Porto) y para el segundo que estaba por definirse entre el Sporting Lisboa o el Benfica, este último, que cerrará el torneo sin perder ningún juego, pero que no le alcanzó para quedar campeón.

Richard Ríos fue inicialista después de pagar una fecha de suspensión por tarjetas amarillas y el idilio del mediocampista colombiano con las redes persistió en una nueva fecha de la Primeira Liga firmando una gran primera temporada en Europa. Además, dejó claro que quiere continuar en el club, pese al interés de otros clubes.

EL GOLAZO DE RICHARD RÍOS PARA SOÑAR CON COMPETENCIAS EUROPEAS

Una de las grandes facetas que ha tenido Richard Ríos en este Benfica es acompañar al ataque soltándose del mediocampo para ponerse de frente al arco. Anteriormente, era un jugador que marcaba y que no tenía tanta incidencia en el área rival cuando estaba en el Palmeiras.

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Cuando llegó al Benfica, querían ver esta versión del colombiano y eso continuó fecha tras fecha. Ante el Estoril, Richard Ríos se soltó del mediocampo y entró al área después de una jugada colectiva en la que Andreas Schjelderup controló y envió un centro que definió Ríos deslizándose en el piso para abrir la cuenta.

Ese resultado le estaba dando la clasificación al Benfica a la Liga de Campeones, pero casi al mismo tiempo, el Sporting Lisboa marcó un gol con Eduardo Quaresma como protagonista.

Con este gol, Richard Ríos firma una gran temporada después de que al principio había incesantes dudas acerca de su adaptación. Afortunadamente, logró mejorar su nivel y es uno de los grandes futbolistas de la plantilla. Recibió la confianza de José Mourinho desde el primer momento.

LOS NÚMEROS DE RICHARD RÍOS CON EL BENFICA

En esta primera temporada, Richard Ríos disputó 45 partidos con la camiseta del Benfica sumando un total de ocho anotaciones y seis asistencias. Además, está en racha, pues en la fecha pasada también marcó un tanto y sigue ilusionado con lo que será el 2026/27 con el cuadro portugués.

Benfica sabe que Richard Ríos está en boca de grandes clubes como el Manchester United, Roma, Fulham, entre otros clubes de Europa y de ligas más competitivas que la Primeira Liga. En ese sentido, las ‘Águilas’ quieren hacer lo posible para que el antioqueño siga en el club.

El volante también quiere quedarse y no habría ninguna salida, al menos de que llegue una oferta que sea casi imposible de rechazar para el Benfica o para el antioqueño. De lo contrario, continuará en el elenco portugués por lo menos, por la siguiente temporada.

¿RICHARD RÍOS SE QUEDA SIN JOSÉ MOURINHO?

A lo largo de las últimas semanas, Richard Ríos fue consultado por la continuidad de José Mourinho y afirmó que espera que el entrenador pueda quedarse por más tiempo, justo cuando se habla de la posibilidad de que Mourinho regrese al Real Madrid para sacarles de la crisis que tienen en estos momentos.

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De acuerdo con los principales portales deportivos de España, José Mourinho ya habría dado el sí, justo después de que el Real Madrid le cumpliera sus condiciones para poder dar continuidad a las negociaciones. Esto se resolverá en próximos días y Richard Ríos podría quedarse sin entrenador en el Benfica.