Luis Javier Suárez busca título en Portugal: héroe y clasificación a la final de Copa

Los últimos meses, Luis Javier Suárez ha sido protagonista en un maratón de partidos con el Sporting de Lisboa y con la Selección Colombia en la Fecha FIFA de marzo. El samario ha sido titular inamovible en Portugal, y, como si fuera poco, si no hay una lesión o algo de fuerza mayor, Rui Borges no piensa en sacarlo del campo de juego.

Infortunadamente, el atacante colombiano venía con una ‘mancha’ después de que fallara una pena máxima que le pudo haber dado la victoria al Sporting contra el Benfica en el clásico. Pidió perdón a la afición y a sus compañeros, y tuvo el respaldo de Rui Borges.

En la Champions League tampoco pudieron sellar la clasificación para las semifinales después de una derrota por la mínima en el partido de ida con el Arsenal y un empate sin anotaciones en la vuelta. Les quedaba la Copa de Portugal y la Primeira Liga, pero, la distancia en el rentado local ya parece difícil para quedar campeón.

LA PRIMERA FINAL DE LUIS JAVIER SUÁREZ EN PORTUGAL

Esta temporada ha sido la mejor para Luis Javier Suárez que ya suma 46 partidos y 33 goles anotados en todas las competencias. El atacante que pasó por el Almería de la segunda división de España ha tenido la oportunidad de disputar semifinales y de apostar a clasificar a las finales de las competencias más importantes tanto a nivel local como internacional.

No pudo en la Champions y tuvo revancha en la Copa de Portugal jugando las semifinales contra el Porto. En el primer partido en el José Alvalade, el Sporting sacó la victoria con un solitario tanto de Luis Javier Suárez desde el punto penal para encaminar la clasificación para la final.

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En el partido de vuelta, un juego más físico y de pocas emociones, más allá de una atajada espectacular para evitar la derrota y los penales, el Sporting se llevó un empate sin goles en el Estadio Dragao.

Gracias al gol de Luis Javier Suárez y a este empate sin goles, por el marcador global, el equipo del delantero samario llegó a la final de la Copa de Portugal en donde esperará rival que saldrá del duelo entre Sport Clube União Torreense y el AD Fafe.

PRIMERA FINAL EN EUROPA DE LUIS JAVIER SUÁREZ

Después de sellar la clasificación a la final para pelear por el título, Luis Javier Suárez selló el paso por primera vez a un partido determinante para sumar un trofeo en su palmarés. No lo pudo hacer con el Olympique de Marsella, ni con el Zaragoza, y lo más cercano fue pelear por el ascenso con el Almería que finalmente no lo logró.

Ahora con el Sporting Lisboa, Luis Javier Suárez tendrá la oportunidad de gritar campeón por primera vez en su experiencia en Portugal y en Europa. Habrá que esperar por su rival, que, en el papel parece ser el más sencillo. Además, después de dejar atrás al Porto, tendría mucha fuerza para obtener ese anhelado trofeo.

LA COPA DE PORTUGAL SALVARÍA LA TEMPORADA DE LUIS JAVIER SUÁREZ

Ha sido una gran temporada por parte de Luis Javier Suárez como goleador. Ya suma 33 anotaciones, pero, infortunadamente no ha podido volver a marcar goles desde hace un mes. Suárez tiene esa deuda pendiente en la Primeira Liga y espera romper la mala racha en la próxima fecha contra el AVS.

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No pudieron clasificar a una final de la Champions League llegando a los cuartos de final, tampoco lo hicieron en la Copa de la Liga de Portugal eliminados por el Vitoria Guimaraes y en la Primeira Liga les queda complejo poder ganar el título. El líder es Porto con 79 unidades y ya le sacó siete y ocho puntos al Benfica y al Sporting respectivamente.