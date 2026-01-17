[Video] Luis Suárez se abre cupo para el Mundial: asistencia con Sporting

La Liga de Portugal avanza de la mejor manera en el arranque del 2026 y Luis Suárez es justamente uno de los protagonistas de la competencia junto a su equipo, Sporting Lisboa, ya que con sus goles y asistencias se mantienen en la zona más alta de la tabla de posiciones.

El reciente enfrentamiento entre Sporting CP y Casa Pia AC ha sido uno de los duelos más recientes de la Liga Portugal. El partido, correspondiente a la jornada 18 del campeonato, se disputó este 16 de enero de 2026, con un resultado claro a favor de los locales de un marcador de 3-0 en el que participó 'lucho' Suárez.

Así fue la nueva asistencia de Luis Suárez con Sporting Lisboa

El encuentro no solo destacó por el marcador, sino también por la actuación desequilibrante de algunos jugadores claves del Sporting CP. El colombiano, Luis Javier Suárez, fue titular y figura, aportando una asistencia decisiva que posibilitó el tercer gol, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo. Su participación fue destacada por la prensa deportiva y reafirma su importancia en el esquema técnico de los 'Leones'.

Los locales finalizaron con mayor cantidad de remates y mostraron un orden defensivo que neutralizó cualquier intento de respuesta de su rival. Por el contrario, Casa Pia se mostró limitado en ofensiva, sin crear claras ocasiones de gol y con dificultades para sostener el balón en zonas de peligro.

Este resultado refuerza el buen momento de Sporting CP en la Liga Portugal Betclic 2025-26. Con este triunfo, el equipo avanza con confianza en sus aspiraciones de posicionarse en los primeros lugares de la tabla, manteniendo una serie de victorias que lo consolidan como candidato al título nacional.





Próximo partido de Luis Suárez con Sporting Lisboa

El siguiente reto del delantero de la Selección Colombia será nada más y nada menos que en la séptima fecha de la Champions League cuando auspicien como locales, en el Estadio Jose Alvalade, frente al vigente campeón, PSG. Este duelo se llevará a cabo el martes 20 de enero.



