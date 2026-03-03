VIDEO - Luis Suárez sigue en racha: gol para Sporting Vs Porto

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue en racha y este martes 3 de marzo volvió a marcar para su equipo Sporting CP.

Suárez abrió el marcador en el compromiso contra Porto, el cual es válido por la ida de la ronda semifinal en la Taca de Portugal.

El delantero de 28 años celebró en el minuto 60 el 1-0 al ejecutar de gran manera un tiro penal. Suárez cobró con un soberbio remate cruzado de derecha, al cual no pudo responder el guardameta de los dragones Diogo Costa.

Luis Suárez, goleador en Portugal

Con la anotación de este martes, Luis Javier Suárez se revalidó como el gran goleador de la temporada 2025/2026 en el fútbol de Portugal.

El colombiano lidera la tabla de máximos artilleros en la liga portuguesa con 23 celebraciones, mientras que en la Taca de Portugal registra un tanto.

Suárez también cuenta con cuatro anotaciones en la UEFA Champions League.

Con el gol de este martes, Luis Javier Suárez llegó a cuatro partidos anotando de manera consecutiva, teniendo en cuenta que le marcó, además de a Porto, a Estoril, Moreirense y Porto en duelos válidos por la liga de Portugal.