[VIDEO] Magnífica obra del Inter Miami: asi es su nuevo estadio

El Inter Miami empató este sábado a 2 contra el Austin en una noche marcada por la inauguración de su nuevo hogar, el Nu Stadium, en una jornada de la MLS que también registró la goleada del LAFC por 6 a 0 ante el Orlando City para seguir líder en el Oeste.

Inter Miami estrenó el Nu Stadium en la MLS

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El Inter Miami empató a 2 contra el Austin en el estreno de su nuevo estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en un encuentro especialmente centrado en la fiesta previa al partido, y en el que el club liderado por Lionel Messi no despertó hasta la segunda mitad.

El Inter Miami gozó de las mejores oportunidades en los segundos 45 minutos y estuvo a punto de llevarse el triunfo con un gol anulado a Luis Suárez en el 90, pero su posición adelantada descontó el tanto del marcador.

Antes, Messi igualó con un remate de cabeza el gol inicial del Austin, que inauguró la cuenta oficial en el Nu Stadium, pero un resbalón suyo dio pie al segundo tanto de los texanos recién iniciada la segunda mitad.

El Inter Miami es actualmente cuarto en el Este, con once puntos en seis partidos

La noche giró, quizás demasiado, en torno a la inauguración del estadio, un acto para el que el Inter Miami no escatimó esfuerzos y que contó con la interpretación del himno del cantante Marc Anthony, fuegos artificiales y unas palabras de los cofundadores del club, los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham que retrasaron media hora el inicio del encuentro.

El Inter Miami es actualmente cuarto en el Este, con once puntos en seis partidos, aunque cinco de ellos han sido a domicilio. El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, afirmó que el nuevo estadio del equipo, el Nu Stadium, "es espectacular", pese a que 'Las Garzas' no lograron pasar del empate en el partido inaugural.

"Es espectacular, claramente de primer nivel", destacó el preparador argentino en la rueda de prensa posterior al empate a 2 entre el Inter Miami y el Austin, que marcó la inauguración oficial del nuevo hogar de 'Las Garzas'.

"Lo que han trabajado todos los empleados del club en este tiempo ha sido increíble. Hay que felicitarlos sobre todo porque han estado día y noche para que esto pueda salir bien y podamos jugar en las condiciones que jugamos", añadió.