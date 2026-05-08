[VIDEO] Magnífico arranque en Bulgaria: Así fue el comienzo del Giro de Italia

La edición 109 del Giro de Italia 2026 comenzó oficialmente este viernes en Bulgaria, un país que amaneció vestido de rosa para recibir una de las competencias más importantes del ciclismo mundial. Las calles de Nessebar y Burgas se llenaron de aficionados, banderas y expectativa en una jornada marcada no solo por la velocidad del pelotón, sino también por toda la enorme logística que existe detrás de la carrera.

Director del Giro de Italia: “Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí"

Por decimosexta vez en su historia, el Giro arrancó fuera de Italia y eligió el mar Negro como escenario de su Grande Partenza. Nessebar, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue el punto de partida de una edición que recorrerá 3.468 kilómetros hasta llegar a Roma.

Desde horas antes de la salida, cientos de aficionados se acercaron para observar de cerca a figuras como Jonas Vingegaard, Jonathan Milan y Filippo Ganna, algunos de los más ovacionados durante la presentación oficial en Burgas.

Sin embargo, detrás del espectáculo deportivo hubo otra carrera silenciosa: la organizativa. Stefano Allocchio, director de carrera del Giro, explicó el enorme trabajo realizado para llevar la competencia a Bulgaria: “Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí. Desde transportar vehículos hasta coordinar vuelos y garantizar toda la seguridad”, señaló el dirigente italiano.

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La caravana del Giro volvió a mostrar dimensiones impresionantes. Más de 23 coches oficiales, 25 motocicletas, vehículos policiales y los autos de los 23 equipos acompañaron al pelotón en la primera etapa. Además, gran parte de la organización ya se encuentra en Italia preparando la llegada de la cuarta jornada en Catanzaro.

Uno de los aspectos más destacados del inicio fue el operativo de seguridad. Allocchio reveló que cada etapa cuenta con sistemas tecnológicos para monitorear en tiempo real la ubicación de motos, autos y posibles peligros en carretera. Incluso, en los últimos kilómetros se ubican asistentes con silbatos para alertar a los corredores sobre obstáculos difíciles de detectar.