Después del bochorno que pasó el Deportivo Independiente Medellín a causa de sus hinchas en la última fecha de la Copa Libertadores enfrentando a Flamengo que conllevó a la cancelación del partido y que seguramente tendrá varias sanciones para el cuadro antioqueño, hubo revancha en el torneo internacional.

Medellín salió del Atanasio Girardot para intentar sacar adelante el partido frente al Cusco en condición de visitante. Los antioqueños debían sumar de a tres para aprovechar la caída de Estudiantes de La Plata y acercarse a zona de clasificación para los octavos de final.

Esa victoria de Flamengo le daba aire al Medellín que en el Estadio Inca Garcilaso de Cusco sacó el partido adelante desde la primera parte con un golazo de Francisco Fydriszewski apelando a la velocidad de los extremos y una definición de goleador.

EL GOLAZO DE FRANCISCO FYDRISZEWSKI QUE PERMITE SOÑAR EN COPA LIBERTADORES

Eder Chaux tuvo que trabajar en los primeros minutos por una llegada de Lucas Colitto que encontró al golero bien ubicado para salvar la caída de su pórtico. Colitto avisaba bastante con otro intento que se fue desviado y no encontró la portería del Medellín.

Por su parte, Medellín llegó por las bandas, sobre todo por la derecha con una llegada de Daniel Cataño que puso en problemas al arquero Pedro Díaz y en el rebote Francisco Fydriszewski definió por encima del larguero. Con eso ya avisaba y la insistencia por ese costado dio frutos.

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Antes de los primeros quince minutos, Yony González desbordó por la derecha, centró y Francisco Fydriszewski apareció como un goleador para rematar al arco rival y anotar el primer tanto de la noche en Cusco. El cuadro local llegó, pero no pudo emparejar las acciones en el primer tiempo.

Medellín tuvo las opciones más claras después del gol en una acción clara en la que Yony González quedó de frente contra Pedro Díaz y atajó. Frank Fabra retomó el balón y nuevamente Díaz salvó, pero todo estaba invalidado por un fuera de juego previo.

CUSCO LO EMPATÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO

Cuando no pasaba mucho en el partido y Medellín parecía tener la segunda casilla asegurada para pensar en la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, el cuadro peruano se salió con la suya.

Tomaron otro aire sobre los 78 minutos después de un centro que conectó de cabeza Gu Rum Choi que no pudo detenerlo Eder Chaux. Un gol que tuvo mucha incertidumbre por un posible fuera de juego, pero, finalmente, en el trazado de las líneas, el delantero celebró la anotación.

Este empate dejaba a Medellín con la urgencia de sacar adelante el resultado en condición de visitante frente a Estudiantes de La Plata que será la última parada para sacar adelante la clasificación. En ese caso, tendrán que sumar de a tres en Argentina.

MEDELLÍN REMONTÓ TRAS EMPATES DE CUSCO

Para salvar un semestre muy irregular y para intentar reconciliarse con la hinchada, el cuadro antioqueño ve en la Copa Libertadores esa oportunidad de seguir compitiendo en altos torneos.

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Después del gol de Cusco, Medellín volvió a pegar por segunda ocasión con Baldomero Perlaza que se soltó para sumarse al ataque y cerrar una jugada con una gran definición pinchando la pelota por encima del arquero Pedro Díaz.

Sin embargo, Aldair Fuentes marcó un nuevo empate que ponía en grandes problemas al Medellín que necesitaba sí o sí sumar de a tres en Argentina. La victoria les podía dar la chance de, con solo el empate clasificar.

En la última jugada, cuando todo parecía quedar 2-2 en el marcador, un contragolpe terminó con un pase de Francisco Chaverra para Halam Loboa que combinó con Alexis Serna y el volante definió por debajo del arquero Pedro Díaz.

Locura en Cusco en un final de ensueño para Medellín que respondió ante las adversidades y que ahora aspira por sellar la clasificación con un empate en Argentina que les daría ese boleto que queda para los octavos de final con un Flamengo que ya está en esa instancia.