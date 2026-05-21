Junior de Barranquilla regresó a la acción en la Copa Libertadores con el compromiso correspondiente a la fecha 5, en la cual se encargaría de recibir a Sporting Cristal en el Estadio Roberto Meléndez.

El equipo comandado por Alfredo Arias llegó a este duelo con la obligación de sumar de a tres unidades para mantener viva la ilusión de clasificar al menos a Copa Sudamericana y Luis Fernando Muriel y Kevin Pérez está cumpliendo con la tarea tras golazo en el inicio del partido.

VIDEO: Muriel y Pérez ponen a ganar a Junior con golazos ante Sporting

Junior llegó a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores ya sin chances de avanzar a octavos de final, pero si con mínimas oportunidades de mantenerse en competencia internacional yendo a la Copa Sudamericana como mejor tercero.

El 'tiburón' no tuvo una buena participación en sus primeros 4 partidos y esto lo condicionó drásticamente. Sin embargo, Junior no se dio por vencido y todavía sueña con mantener su nombre en torneo internacional gracias a la victoria parcial que está obteniendo frente a Sporting Cristal.

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El Estadio Roberto Meléndez ha sido vulnerado en varias ocasiones, pero finalmente pudo hacer respetar su casa e imponerse 3-0 en la primera parte del compromiso gracias a la apertura del marcador y el tercer tanto por parte de Luis Fernando Muriel y luego sentenciando el segundo gol por gracia de Kevin Pérez.

Próximo partido de Junior en Copa Libertadores

El siguiente reto de Junior en la Copa Libertadores será el último de esta nueva edición y uno de los más difíciles de incluso la temporada entera, ya que deberá viajar a Brasil para jugar contra Palmeiras.

El Allianz Parque será el escenario deportivo que le abra las puertas al compromiso entre Junior de Barranquilla vs Palmeiras que se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

Cuentas de Junior para clasificar a Copa Sudamericana

Tras la tempranera eliminación de la Copa Libertadores, Junior quedó con la posibilidad de avanzar en la tercera casilla del Grupo F hacia la Copa Sudamericana.

Para que el equipo de Alfredo Arias pueda llegar a cumplir con este complicado objetivo dependerá de un solo resultado y es ganarle a Palmeiras en condición de visitante.

Sin embargo, el 'tiburón' no depende de sí mismo, ya que también tendrá que esperar a que Cerro Porteño venza a Sporting Cristal en condición de local, en el Estadio La Nueva Olla, el jueves 28 de mayo.