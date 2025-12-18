Un nuevo clásico paisa se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot, esta vez para definir el título de la Copa BetPlay 2025, donde el Deportivo Independiente Medellín se enfrentaba al conjunto de Atlético Nacional en el partido de vuelta de esta serie tras empatar 0-0 en el juego de ida.

El partido empezó con emociones desde temprano, puesAndrés Felipe Román abrió el marcador apenas a los 10 minutos, una jugada donde con velocidad se anticipa a la defensa del Medellín, recibe el balón con espacio para rematar y poner el 1-0 en el marcador, anotación que resultaría definitiva y que dejaría a Nacional con un nuevo título en sus vitrinas.

Disturbios y batalla campal tras finalizar el partido

Cuando todo se suponía sería una fiesta tras acabar el partido, hubo invasión al terreno de juego por parte de algunos hinchas y empezó una batalla campal donde tuvo que intervenir la policía, que hizo lanzamiento de gases lacrimógenos para disipar a los aficionados, dejando en incertudumbre la ceremonia de premiación para Atlético Nacional.

En videos facilitados para Deportes RCN se observa cómo hay enfrentamiento de hinchas en la parte baja del Estadio Atanasio Girardot, batalla que empezó a formarse una vez el árbitro Wilmar Roldán acaba el compromiso, situación que obligó a los jugadores y demás integrantes de los equipos a resguardarse en los camerinos.

El antecedente que ya había sufrido Nacional

Sería el segundo año consecutivo donde el conjunto ‘verdolaga’ no logra celebrar este título de manera normal, pues en 2024 cuando derrotó al América de Cali, hubo disturbios protagonizados por los hinchas escarlatas que obligaron a que la plantilla de Nacional celebrara en los camerinos del estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Los disturbios de aquella vez tuvieron consecuencias para el conjunto de los ‘Diablos Rojos’, con una suspensión de la plaza por varias fechas, así que se espera que la Dimayortome nuevamente acciones ejemplarizantes, sabiendo que tanto el DIM como Nacional podría recibir castigos por culpa de sus seudo hinchas.