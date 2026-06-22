Messi botó penal y se escapó la oportunidad de ser el máximo goleador de los Mundiales

Inició la segunda fecha de la Copa Mundial y junto con ello también llegó un nuevo reto para la Selección de Argentina frente a Austria en busca de obtener la clasificación anticipada a la siguiente ronda del certamen, pero también de uno personal para Lionel Messi, quien buscaba convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

Sin embargo, el capitán de la 'albiceleste' inició esta jornada de manera amarga, ya que tuvo en sus pies una oportunidad inmejorable para seguir ampliando su leyenda en las Copas del Mundo, pero desperdició un lanzamiento desde el punto penal frente a Austria, en una acción que pudo cambiar el rumbo del encuentro y también su lugar en la historia de los máximos goleadores del torneo.

Messi botó penal y sigue sufriendo en la tabla de goleadores

La jugada se produjo justo en pleno inicio del partido, a tan solo cuatro minutos de que el juez hubiera dado el pitazo inicial tras una fuerte entrada dentro del área chica sobre Lautaro Martínez.

Como es habitual, Messi tomó el balón y asumió la responsabilidad de ejecutar el respectivo cobro. Sin embargo, el arquero austríaco intimidó, aguantó y obligó a Messi a cometer el error de enviar la pelota afuera, provocando la sorpresa de los aficionados presentes y de millones de espectadores alrededor del mundo.

El fallo tuvo una repercusión especial debido al significado histórico que tenía el cobro, ya que de haber convertido, el astro argentino habría sumado un nuevo tanto en la máxima cita del fútbol mundial y se habría acercado a ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales.

A pesar de la frustración del momento, Messi volvió a demostrar personalidad y liderazgo dentro del campo. Lejos de esconderse tras el error, continuó participando activamente en el juego, generando opciones de ataque y guiando a sus compañeros durante el resto del compromiso hasta el momento en el que por fin se le pueda abrir el arco.

Tabla de goleadores históricos del Mundial

1. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

3. Ronaldo (Brasil) - 15 goles

4. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

5. Just Fontaine (Francia) - 13 goles

6. Pelé (Brasil) - 12 goles

7. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles

7. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles

9. Gabriel Batistuta (Argentina) - 10 goles

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Tabla de posiciones grupo J Mundial 2026

1. Argentina | +3 | 3 pts

2. Austria | 0 | 0 pts

3. Jordania | 0 | 0 pts

4. Argelia | -3 | 0 pts