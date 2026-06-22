Colombia Vs Congo: ¿Cuánto vale cada plantilla y cuál es el jugador mejor valorado?

La Selección Colombia se prepara para afrontar su segundo desafío en la Copa del Mundo 2026 enfrentando este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K.

En la previa del compromiso, el equipo colombiano parte como favorito, teniendo en cuenta el valor del mercado que tiene su plantel.

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Y es que según el portal Transfermarkt, la Selección Colombia está valorada en 302.35 millones de euros, mientras que la República Democrática del Congo tiene un precio estimado de 146.90 millones de euros.

El jugador más costoso de la plantilla colombiana es, sin duda, Luis Fernando Díaz, que tiene un valor estimado de 70 millones de euros.

Por el equipo africano se destaca Noah Sadiki, que costaría 35 millones de euros.

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Valor del mercado de los jugadores de la Selección Colombia

Arqueros

Álvaro Montero - 2.5 millones de euros

Camilo Vargas - 450 mil euros

David Ospina- 100 mil euros

Defensas

Jhon Lucumí - 22 millones de euros

Dávinson Sánchez - 16 millones de euros

Willer Ditta - 5.5 millones de euros

Yerry Mina - 2.5 millones de euros

Déiver Machado - 1.8 millones de euros

Johan Mojica - 1.5 millones de euros

Daniel Muñoz - 22 millones de euros

Santiago Arias - 1.2 millones de euros

Mediocampistas

Richard Ríos - 25 millones de euros

Jefferson Lerma - 6 millones de euros

Kevin Castaño - 5 millones de euros

Gustavo Puerta - 10 millones de euros

Juan Portilla - 5 millones de euros

Jorge Carrascal - 13 millones de euros

Juan Fernando Quintero - 1.8 millones de euros

James Rodríguez - 1.5 millones de euros

Delanteros

Luis Díaz - 70 millones de euros

Andrés Gómez - 11 millones de euros

Jáminton Campaz - 5.5 millones de euros

Jhon Arias - 15 millones de euros

Luis Suárez - 30 millones de euros

Cucho Hernández - 18 millones de euros

Jhon Córdoba - 10 millones de euros

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Valor en el mercado de los jugadores de la República Democrática del Congo

Arqueros

Matthieu Epolo - 8 millones de euros

Timothy Fayulu - 800 mil euros

Lionel Mpasi Nzau - 400 mil euros

Defensas

Axel Tuanzebe - 5 millones de euros

Steve Kapuadi - 2.5 millones de euros

Chancel Mbemba - 2 millones de euros

Dylan Batubinsika - 600 mil euros

Joris Kayembe - 2 millones de euros

Arthur Masuaku - 2 millones de euros

Aaron Wan Bissaka - 15 millones de euros

Gédéon Kalulu - 1 millón de euros

Mediocampistas

Ngal'ayel Mukau - 15 millones de euros

Charles Picket - 2.5 millnes de eueros

Noah Sadiki - 35 millones de euros

Edo Kayembe - 4 millones de euros

Samuel Moutoussamy - 1.2 millones de euros

Aaron Tshibola - 150 mil euros

Gaél Kakuta - 250 mil euros

Delanteros

Nathanael Mbuku - 2 millones de euros

Brian Cipenga - 2 millones de euros

Theo Bongonda - 3 millones de euros

Yoane Wissa - 25 millones de euros

Simon Banza - 10 millones de euros

Fiston Mayele - 1.8 millones de euros

Meschack Elia - 1.5 millones de euros

Cédric Bakambu - 1.2 millones de euros