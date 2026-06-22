Colombia Vs Congo: ¿Cuánto vale cada plantilla y cuál es el jugador mejor valorado?

La Selección Colombia se prepara para afrontar su segundo desafío en la Copa del Mundo 2026 enfrentando este martes 23 de junio a la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K.
En la previa del compromiso, el equipo colombiano parte como favorito, teniendo en cuenta el valor del mercado que tiene su plantel.
Y es que según el portal Transfermarkt, la Selección Colombia está valorada en 302.35 millones de euros, mientras que la República Democrática del Congo tiene un precio estimado de 146.90 millones de euros.
El jugador más costoso de la plantilla colombiana es, sin duda, Luis Fernando Díaz, que tiene un valor estimado de 70 millones de euros.
Por el equipo africano se destaca Noah Sadiki, que costaría 35 millones de euros.
Valor del mercado de los jugadores de la Selección Colombia
Arqueros
Álvaro Montero - 2.5 millones de euros
Camilo Vargas - 450 mil euros
David Ospina- 100 mil euros
Defensas
Jhon Lucumí - 22 millones de euros
Dávinson Sánchez - 16 millones de euros
Willer Ditta - 5.5 millones de euros
Yerry Mina - 2.5 millones de euros
Déiver Machado - 1.8 millones de euros
Johan Mojica - 1.5 millones de euros
Daniel Muñoz - 22 millones de euros
Santiago Arias - 1.2 millones de euros
Mediocampistas
Richard Ríos - 25 millones de euros
Jefferson Lerma - 6 millones de euros
Kevin Castaño - 5 millones de euros
Gustavo Puerta - 10 millones de euros
Juan Portilla - 5 millones de euros
Jorge Carrascal - 13 millones de euros
Juan Fernando Quintero - 1.8 millones de euros
James Rodríguez - 1.5 millones de euros
Delanteros
Luis Díaz - 70 millones de euros
Andrés Gómez - 11 millones de euros
Jáminton Campaz - 5.5 millones de euros
Jhon Arias - 15 millones de euros
Luis Suárez - 30 millones de euros
Cucho Hernández - 18 millones de euros
Jhon Córdoba - 10 millones de euros
Valor en el mercado de los jugadores de la República Democrática del Congo
Arqueros
Matthieu Epolo - 8 millones de euros
Timothy Fayulu - 800 mil euros
Lionel Mpasi Nzau - 400 mil euros
Defensas
Axel Tuanzebe - 5 millones de euros
Steve Kapuadi - 2.5 millones de euros
Chancel Mbemba - 2 millones de euros
Dylan Batubinsika - 600 mil euros
Joris Kayembe - 2 millones de euros
Arthur Masuaku - 2 millones de euros
Aaron Wan Bissaka - 15 millones de euros
Gédéon Kalulu - 1 millón de euros
Mediocampistas
Ngal'ayel Mukau - 15 millones de euros
Charles Picket - 2.5 millnes de eueros
Noah Sadiki - 35 millones de euros
Edo Kayembe - 4 millones de euros
Samuel Moutoussamy - 1.2 millones de euros
Aaron Tshibola - 150 mil euros
Gaél Kakuta - 250 mil euros
Delanteros
Nathanael Mbuku - 2 millones de euros
Brian Cipenga - 2 millones de euros
Theo Bongonda - 3 millones de euros
Yoane Wissa - 25 millones de euros
Simon Banza - 10 millones de euros
Fiston Mayele - 1.8 millones de euros
Meschack Elia - 1.5 millones de euros
Cédric Bakambu - 1.2 millones de euros