Portilla se pronunció tras la muerte de su abuelo; esto pasaría con él en el Mundial

La fiesta mundialista se sigue viviendo al máximo y junto con ello ya se está llevando a cabo la segunda fecha, en donde ya varias selecciones han escrito sus nombres en los dieciseisavos de final y hay otras que se han venido "complicando la vida".

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Sin embargo, por el lado de la Selección Colombia, el panorama es ideal tras el buen debut que tuvieron ante Uzbekistán y que trajo consigo el liderato del respectivo grupo. Lamentablemente esta celebración de resultados se tuvo que poner de lado tras la confirmación del fallecimiento del abuelo de Juan Camilo Portilla, quien justo se encuentra en plena concentración con la 'tricolor', pero el cual no dejaría su puesto.

Juan Camilo Portilla comprometido con la Selección Colombia

El ambiente de alegría deportiva en la Selección Colombia quedó opacado por la pérdida familiar que atraviesa Portilla, quien ha venido ganándose un lugar importante dentro del proceso de la Selección Colombia gracias a su despliegue, capacidad de recuperación y equilibrio en la mitad de la cancha.

A través de un comunicado oficial emitido el viernes 19 de mayo, la Federación expresó sus condolencias a Juan Camilo Portilla y a toda su familia en este difícil momento. La entidad manifestó su solidaridad con los seres queridos de Óscar Lugo Ríos y envió un mensaje de apoyo al volante colombiano, una de las piezas que hacen parte de la convocatoria nacional para el certamen mundialista.

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Hasta el momento se desconocía lo que hubiera podido llegar a pasar con el mediocampista tomando en cuenta su pérdida y el desarrolló del respectivo Mundial, pero todo parece indicar que Portilla se quedaría concentrado en el equipo de Néstor Lorenzo.

A través de sus redes sociales, Portilla hizo una publicación en donde menciona algunos recuerdos que tiene junto a su abuelo, pero de igual manera eligió "seguir adelante" en este momento tan difícil y hacerlo sentir orgulloso desde el cielo.

¿Cuándo será el siguiente partido de Portilla con Colombia en el Mundial?

La Selección Colombia y Juan Camilo Portilla iniciaron un nuevo reto mundialista de la mejor manera y ahora solo le queda a Néstor Lorenzo mantener la racha, afinar detalles y pensar en cómo hacerle frente a la República Democrática del Congo, el cual será su siguiente rival de la competencia en el marco de la fecha 2 y con la cual se enfrentarán el martes 23 de junio sobre lasa 21:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG