[VIDEO] Mete presión por la titular de la Selección Colombia: Álvaro Montero, el fortín de Vélez

El portero Álvaro Montero, viene teniendo destacadas actuaciones con Vélez Sarfield, en Argentina. El ex Millonarios es uno de los fijos en las últimas convocatorias de la Selección Colombia con Néstor Lorenzo. El arquero con un excelente momento mete presión para quedarse con el puesto titular de la tricolor.

Álvaro Montero fue la gran figura de Vélez Sarsfield en el empate sin goles frente a San Lorenzo

Resultado que le permitió al conjunto de Liniers asegurar su clasificación a los octavos de final de la Liga Argentina. El arquero colombiano respondió cada vez que fue exigido y sostuvo al equipo en una noche compleja en Buenos Aires.

Álvaro Montero mantiene nivel en el fútbol argentino: figura contra San Lorenzo

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Titular bajo los tres palos, v y se convirtió en el jugador más determinante del compromiso. San Lorenzo tuvo varios momentos de presión, especialmente en el segundo tiempo, pero se encontró siempre con la seguridad del guardameta cafetero.

El duelo también contó con presencia colombiana en ambos equipos. Jhohan Romaña inició como titular en la defensa del cuadro local, mientras que Diego Herazo ingresó en el tramo final buscando desequilibrar el marcador. Sin embargo, ninguno pudo vulnerar a un inspirado Montero.

Las estadísticas respaldaron su gran actuación. Según SofaScore, el exarquero de Millonarios recibió una calificación de 7.6 tras registrar cinco atajadas claves. Entre ellas destacó una intervención de alto nivel en la que retrocedió con rapidez y alcanzó a desviar el balón antes de que se estrellara en el travesaño.

Vélez Sarsfield 'saca pecho' por Álvaro Montero: figura contra San Lorenzo

Gracias al punto conseguido, Vélez llegó a 26 unidades y se ubicó en el segundo lugar del Grupo A, sellando anticipadamente su paso a la siguiente ronda. Más allá del objetivo cumplido, el entrenador Guillermo Barros Schelotto reconoció que aún hay aspectos por mejorar.

“Obviamente tenemos que mejorar quizás la definición, tener más opciones de gol para tratar de superar ampliamente al rival. Hoy fue un partido bastante parejo, en algunos momentos del segundo tiempo con el juego lo pudimos dominar a San Lorenzo”, analizó el técnico.

También valoró la dificultad del encuentro: “Sabíamos que era un partido muy difícil porque San Lorenzo desde la llegada de Gustavo Álvarez ha mejorado respecto al juego y a los resultados. Iba a ser un partido difícil acá, pero en definitiva hicimos un buen partido”, agregó.