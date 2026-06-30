[Video] El palo evitó el gol del Mundial: Olise y una pirueta mágica que Francia lamentó vs Suecia

Francia y Suecia se miden en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 con un vibrante partido para sellar el paso a los octavos. Los franceses sueñan con el tercer título y para ello tendrán que meterse nada más ni nada menos que a una nueva final como sucedió en 2022.

Un partido con grandes jugadores como Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué en Francia y Viktor Gyökeres y Alexander Isak en Suecia. Los franceses pasaron a esta instancia con cuatro anotaciones de Mbappé en la fase de grupos y líderes, además de un Ousmane Dembélé inspirado con tres goles frente a Noruega.

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Francia clasificó líder de su grupo con puntaje perfecto, mientras que Suecia pasó a esta instancia como uno de los mejores terceros de su zona. Durante los primeros 45 minutos, los galos fueron mucho más, pero la fortuna no los acompañó, especialmente con un remate de Bradley Barcola desviado.

EL PALO DE MICHAEL OLISE QUE EVITÓ EL GOLAZO DEL MUNDIAL

Fue un partido en el que Francia tuvo las mejores opciones con remates de Kylian Mbappé, de Michael Olise y de Bradley Barcola que intentaron de todas las maneras abrir el marcador. Antes del gol de Mbappé con el que terminó la primera parte, el cuadro francés había avisado con un remate de Kylian que pegó en el palo.

Después de esas jugadas que fueron evitadas por el palo o por la mala definición de los franceses, Michael Olise tuvo la jugada más clara en un balón a media altura que decidió definir de manera acrobática que impactó en el palo. El rebote le quedó a Ousmane Dembélé, pero su remate se perdió por un costado.

Una cantidad de intentos para romper los ceros, pero el arco de Suecia estaba rezado por los palos que negaron las opciones de Francia. No fue sino hasta el final de la primera parte cuando Kylian Mbappé anotó el gol que rompió los ceros suecos.

Luego, en el segundo tiempo Bradley Barcola puso el segundo que dio más tranquilidad en un juego en el que la primera parte tuvo a los palos como los protagonistas a lo largo de los 45 minutos iniciales.