[Video] Nahuel Bustos marcó golazo y culminó triunfo de Santa Fe en la Superliga

Independiente Santa Fe se coronó campeón de la Superliga BetPlay 2026 gracias a un contundente 3-0 ante Junior de Barranquilla, duelo disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín donde el argentino Nahuel Bustos se estrenó con gol en el conjunto 'cardenal' marcando el último del partido.

El futbolista de 27 años, quien llegó a Santa Fe en este mercado de fichajes en condición de préstamo por un año proveniente de Talleres de Córdoba, no fue titular en este partido, pero ingresó al minuto 90 del partido y en pocos minutos de estar en la cancha se juntó con sus compañeros para marcar un golazo, el que culminó la goleada.

Así fue el gol de Nahuel Bustos en la Superliga BetPlay 2026

Varios son los jugadores nuevos que llegaron a Santa Fe y que en pocos días en la institución roja obtuvieron su primer título, uno de ellos es el argentino Nahuel Bustos, que se juntó con Alexis Zapata en una linda pared para luego entrar al área de Junior y rematar fuerte el balón al palo de la mano izquierda del arquero Mauro Silveira.

El delantero argentino mostró en pocos minutos su valía con esta linda anotación, demostrando el buen ‘scouting’ del equipo de Pablo Repetto, que lo fichó en este mercado de fichajes y apostó por su talento, sin embargo, se esperan todavía más goles de Bustos en los próximos desafíos que tendrá Santa Fe en este 2026.

Palabras de Nahuel Bustos tras el título de Santa Fe

El centro delantero que llegó para una sana competencia con Hugo Rodallega, habló con los medios de comunicación tras la contundente victoria de Santa Fe sobre Junior, admitiendo que tenía más propuestas sobre la mesa, pero que finalmente se decantó por el proyecto del 'León'.

"Me incliné por venir acá porque me sedujo mucho este proyecto, muy bonito lograr este primer título, estoy muy feliz aquí y espero seguir sumando alegrías como esta", dijo Bustos.