[VIDEO] Rodallega ‘manda a cerrar’ El Campín: golazo de tiro libre acerca al título

Se palpita la primera final del Fútbol Profesional Colombiano en este 2026 con un partidazo entre Independiente Santa Fe vs Junior de Barranquilla. Las acciones arrancaron con una igualdad a un tanto que dejaron en suelo atlanticense en el primer sorbo de la serie.

El gol de Hugo Rodallega le dio una oportunidad de oro a Santa Fe de terminar con la confianza de su público en un Estadio El Campín completamente lleno que se ilusiona con la quinta Superliga del cuadro cardenal. Las cosas en la segunda final arrancaron a favor de los locales que apelaron a la presión alta que Junior no supo contrarrestar.

Durante los primeros minutos, hubo susto en Santa Fe por la amarilla temprana de Daniel Torres que tuvo que jugar condicionado desde los 120 segundos de la parte inicial. Luego, la presión dio resultado para los de casa con un robo de Ewil Murillo, asistencia de Yilmar Velásquez de nuevo para Ewil que entró al área y remató al fondo.

CIERREN EL ESTADIO CON EL GOLAZO DE HUGO RODALLEGA

Aunque Junior tuvo aproximaciones con remates que Andrés Mosquera Marmolejo atajó, Santa Fe no sufrió mucho y con la continuidad de la idea de la presión logró generar peligro, especialmente por las bandas después de centralizar el ataque.

De hecho, Luis Ángel Palacios tuvo una clara para aumentar la ventaja en un disparo que Mauro Silveira salvó. Sobre el minuto 45, los cardenales aprovecharon la táctica fija con Hugo Rodallega. Un tiro libre de costado tuvo al vallecaucano al frente de la ejecución.









Con poco ángulo sacó un remate a media altura. Christian Mafla sirvió de distracción para que la pelota entrara al arco atlanticense aumentando así la diferencia del partido y del marcador global. La presión y la pelota parada dieron frutos para que el cuadro cardenal se sienta cómodo y afianzado en la búsqueda de su primer título en el año.

Golazos que empiezan a darle puntos a Pablo Repetto que llegó a imponer su fútbol dentro del cuadro cardenal y que ha dado resultado en los primeros partidos, tanto de la Superliga, como en el rentado local cuando entraron los titulares frente a Águilas Doradas.