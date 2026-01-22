[VIDEO] Santa Fe se afianza por el título: golazo que ilusiona

Llegó la hora definitiva para Independiente Santa Fe y para el Junior de Barranquilla en un duelo de campeones del 2025. Después del primer sorbo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez que quedó en igualdad a un tanto, el cuadro cardenal se ilusionaba en condición de local en donde ha ganado ya cuatro títulos de esta competencia.

Vea también: [Video] Cali no para de anunciar fichajes; contrataron un nuevo extremo

Durante los primeros minutos hubo tensión para Santa Fe, pues antes de los cinco minutos hubo una fuerte entrada de Daniel Torres que significó la primera amarilla para un volante de marca. Apercibido ya, tuvo que jugar el partido de manera inteligente para no recibir otra amonestación.

Y antes de los diez minutos, la presión fue determinante para Independiente Santa Fe. Falló Juan David Ríos, la pelota la ganó Ewil Murillo que se sumó al ataque. Tras una asistencia de Hugo Rodallega el volante llegó al área y sacó un remate para desatar la locura en un Estadio El Campín completamente lleno.









SANTA FE APELA A LA PRESIÓN

Junior no luce para nada cómodo en este arranque de temporada. En el primer partido del año enfrentó a Santa Fe en Barranquilla en donde tuvo muchos errores, gracias a la táctica de Pablo Repetto que priorizó en la presión para robar balones a un club que llevaba pocos días de pretemporada.

Le puede interesar: Ríos y Benfica se complican: el milagro que necesitan en la Champions League

Ante el Deportes Tolima tuvo grandes errores desde los primeros minutos del compromiso que costó bastante y que significaron dos goles del cuadro tolimense. Los mismos errores se están viendo partido a partido en este comienzo del 2026, y eso puede ser por temas de adaptación y por la poca preparación que han tenido.

Santa Fe supo cómo jugarle en esta segunda final con la presión alta que volvió a generar golpes en la salida del Junior de Barranquilla. Así se gestó el gol de Ewil Murillo y también se forzó a que el cuadro atlanticense se equivocara en su propio campo y para que no pudieran salir cómodamente en el Estadio El Campín.

Lea también: Nacional tomó decisión con Tesillo y su renovación en el club

La táctica de Pablo Repetto volvió a sorprender al Junior. Los tres volantes, Ewil Murillo, Daniel Torres y Yilmar Velásquez le respondieron al entrenador aportando bastante en la medular para desactivar los avances del cuadro barranquillero.