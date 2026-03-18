[Video] Durán se pone las pilas para la convocatoria y anota otro gol con Zenit

Inició una nueva instancia de la Copa de Rusia en la que Zenit volvió a ser protagonista tras recibir a Dynamo Makhachkala y, posteriormente, derrotarlo con una solitaria anotación del delantero con paso por la Selección Colombia, Jhon Jáder Durán.

El compromiso que se llevó a cabo el miércoles 18 de marzo y contó con el talento colombiano desde el pitazo inicial tras contar en su nómina titular con Wilmar Barrios y de Jhon Durán, quien correspondió al voto de confianza con la anotación ganadora sobre el tiempo de adición de la primera parte.

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Durán vuelve a sumar otro gol con Zenit y quiere ir al Mundial

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán continúa dando de qué hablar en el fútbol ruso, esta vez tras marcar un gol clave en el triunfo del Zenit de San Petersburgo frente al Dynamo Makhachkala por la Copa de Rusia 2026, en un partido que reafirmó su crecimiento en el fútbol europeo y las ganas que tiene para formar parte de la Selección Colombia en el Mundial.

El encuentro, disputado en el marco de la copa nacional, fue exigente para el Zenit, que se enfrentó a un rival ordenado y combativo. Durante gran parte del compromiso, el equipo de San Petersburgo dominó la posesión del balón, pero encontró dificultades para romper el bloque defensivo del Dynamo, que apostó por un planteamiento conservador y salidas rápidas al contragolpe.

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Durán comenzó a tomar protagonismo y fue justo sobre el minuto 45+9 de la primera parte del compromiso cuando le correspondió al entrenador su apoyo tras volver a anotar desde el punto penal con un certero remate de pierna derecha.

El gol del colombiano resultó determinante para inclinar el partido a favor del Zenit, que supo administrar la ventaja en los minutos finales. A partir de allí, el equipo controló el ritmo del juego y evitó cualquier intento de reacción del Dynamo Makhachkala, asegurando así su clasificación a la siguiente fase del torneo.

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¿Cómo le ha ido a Durán en Zenit?

Jhon Jáder Durán se roba el protagonismo en Rusia, no solo por la polémica llegada que tuvo tras el gran cambio de equipos que ha tenido en los últimos meses, sino porque ya está tomando ritmo con Zenit y ha conseguido anotar dos goles en seis partidos. El primer tanto llego en la liga local ante el Spartak Moscow.

¿Durán alcanzaría a jugar los próximos partidos de la Selección Colombia?

Estos son los próximos partidos de la Selección Colombia en 2026, con base en el calendario oficial más reciente: